Vox Ceuta ha difundido un mensaje de Vox Murcia en el que se exponen tres pilares esenciales para el cambio en España: remigración, prioridad nacional y desregulación.

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El mensaje, compartido en redes sociales, destaca la defensa de España y subraya la necesidad de estos principios como parte de un enfoque para el futuro del país.

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Publicación original de @Vox_Murcia: ver en redes sociales.

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