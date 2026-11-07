El conjunto blanquiverde busca consolidar su dinámica positiva y prolongar su racha de tres semanas sin conocer la derrota ante un cuadro ceutí en plena crisis deportiva e institucional.

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El fútbol regresa al césped en un contexto de luto y condolencia que embarga a toda la disciplina a nivel global. El Córdoba Club de Fútbol recibe en su estadio a la Agrupación Deportiva Ceuta en el duelo correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga Hypermotion. El choque estará profundamente marcado por el recuerdo a Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife fallecido trágicamente el pasado martes en un hecho que ha conmocionado al fútbol mundial. En el plano estrictamente deportivo, la escuadra blanquiverde afronta el envite con el firme propósito de sumar los tres puntos en liza, estirar su racha invicta de tres semanas y continuar escalando posiciones en la tabla clasificatoria.

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Homenaje a Jesús de Miguel y situación deportiva del rival

La cita futbolística vivirá momentos de profunda emoción tanto en los instantes previos al pitido inicial como durante el desarrollo del juego. Las gradas y los protagonistas sobre el verde rendirán homenaje a la figura de Jesús de Miguel, guardándose un minuto de recuerdo en los prolegómenos y de forma específica al alcanzarse el minuto nueve de la contienda, en memoria del atacante tinerfeñista.

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En el aspecto competitivo, el Córdoba CF parte con la meta de aprovechar la complicada coyuntura que atraviesa la AD Ceuta. El conjunto visitante desembarca como colista de la categoría con apenas cinco puntos acumulados en su casillero. A la delicada situación deportiva se suma la inestabilidad institucional, después de que la entidad ceutí haya ofrecido esta misma semana la salida gratuita a los integrantes de su plantilla ante las dificultades que salpican al club.

Bajas en el esquema blanquiverde para la jornada 13

Para la configuración del once titular, el cuerpo técnico del Córdoba CF se ve obligado a reestructurar su plantilla debido a un nutrido parte de ausencias. En el capítulo de lesionados, el equipo mantiene fuera de la convocatoria a Adilson, Fomeyem, Jacobo Martí y Diarra, quienes continúan recuperándose de sus respectivas dolencias físicas.

A estas bajas por motivos médicos se unen dos ausencias por sanción disciplinaria. El cuadro cordobesista no podrá contar con Isma Ruiz ni con Álex Martín, ambos castigados tras haber visto la tarjeta roja en el reciente choque disputado frente al Celta Fortuna.

Horario y dónde ver por televisión el Córdoba CF – AD Ceuta

El partido entre el Córdoba CF y la AD Ceuta, enmarcado en la 13ª jornada de la categoría de plata del fútbol español, se disputará en el feudo cordobés.

Los aficionados que deseen seguir la retransmisión del encuentro por televisión en directo disponen de las siguientes opciones dentro de la plataforma Movistar Plus: