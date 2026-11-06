El Consejo de Gobierno de Ceuta, bajo la dirección del consejero y portavoz Alejandro Ramírez, ha llevado a cabo una reunión el 6 de noviembre en la que se han tomado diversas decisiones importantes para la ciudad.

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Ramírez ha compartido un video donde se exponen los acuerdos adoptados durante esta sesión, brindando así información relevante a la ciudadanía sobre las acciones del Ejecutivo ceutí.

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Los ciudadanos tienen la oportunidad de conocer todos los detalles de estos acuerdos a través del contenido audiovisual disponible.

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