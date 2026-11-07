El campeonato del mundo de motociclismo afronta una nueva cita del calendario con la celebración del Gran Premio de Qatar. El evento llega marcado por la delicada situación de seguridad derivada del conflicto en Oriente Medio, que ha motivado la ausencia de la estructura oficial de Yamaha, así como por importantes bajas médicas en la parrilla y la emoción de la lucha por los títulos en las diferentes categorías.

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Situación de seguridad, ausencias destacadas y bajas en la parrilla

El estallido de la guerra en Oriente Medio a comienzos de año ha convertido la continuidad del Gran Premio de Qatar en un asunto de extrema sensibilidad dentro del campeonato. La peligrosidad asociada a los desplazamientos a la región ha generado un profundo rechazo entre pilotos y equipos, reflejado en sendas reuniones celebradas entre Phillip Island y Sepang. Ante la negativa de numerosos profesionales y la decisión de varias cadenas de televisión de no desplazar a sus reporteros por motivos de seguridad, la consecuencia más drástica ha sido el plante oficial de Yamaha. La marca japonesa comunicó su negativa rotunda a participar en la prueba catarí para no poner en riesgo a sus equipos, a pesar de las advertencias del campeonato sobre posibles repercusiones.

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En el plano estrictamente deportivo y físico, la parrilla de MotoGP y las categorías inferiores presentan notables ausencias. La participación de Jorge Martín en el Gran Premio de Qatar no está confirmada y queda supeditada a la evolución de su grave fractura, un proceso que requiere tiempo a pesar de su intención de competir. Quien sí causará baja segura es Álex Márquez, operado de su hombro derecho el pasado lunes 2 de noviembre en Madrid debido a una bursitis que le impedía entrenar con normalidad, siendo sustituido por Iker Lecuona, mientras Aldeguer regresa a la competición.

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Asimismo, Toprak Razgatlıoğlu continúa de baja para lo que resta de temporada tras su aparatoso accidente en Mandalika, siendo reemplazado por Augusto Fernández. Por su parte, Joan Mir, que intentaba reaparecer en este gran premio, tuvo que abandonar la cita dominical previa tras reproducirse sus problemas de visión, por lo que deberá someterse a nuevas valoraciones médicas.

Estado de los campeonatos de Moto2 y Moto3

La emoción también se mantiene al rojo vivo en las categorías intermedias y de formación. En Moto2 y Moto3, Izan Guevara continúa recortando diferencias respecto a Manu González con extrema cautela. Tras la victoria de David Alonso en Sepang —flanqueado en el podio por Dani Holgado y Ángel Piqueras—, los dos contendientes principales a la corona, Izan Guevara y Manu González, concluyeron en la cuarta y quinta posición respectivamente, manteniendo el madrileño el liderato de la clasificación general con una ajustada ventaja de 3,5 puntos.

Por su parte, Máximo Quiles demostró su condición de Campeón del Mundo pese a competir con gripe, al lograr una nueva victoria en Sepang que le permite estrenar oficialmente su título e igualar los registros históricos de una leyenda del motociclismo como Valentino Rossi.

Horarios oficiales del Gran Premio de Qatar y dónde ver en TV

Las sesiones de entrenamientos, las clasificaciones oficiales y todas las carreras del fin de semana se podrán seguir en directo en España a través de la plataforma especializada DAZN.

A continuación se detallan los horarios peninsulares para las jornadas clave del sábado y el domingo:

Sábado 7 de noviembre

Moto3 | FP2: 10:30 horas

10:30 horas Moto2 | FP2: 11:15 horas

11:15 horas MotoGP | FP2: 12:00 horas

12:00 horas MotoGP | Q1: 12:40 horas

12:40 horas MotoGP | Q2: 13:05 horas

13:05 horas Moto3 | Q1: 14:50 horas

14:50 horas Moto3 | Q2: 15:15 horas

15:15 horas Moto2 | Q1: 15:45 horas

15:45 horas Moto2 | Q2: 16:10 horas

16:10 horas MotoGP | Sprint: 17:00 horas (11 vueltas)

Domingo 8 de noviembre