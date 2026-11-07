El feudo valencianista acoge este sábado 7 de noviembre a partir de las 21:00 horas un enfrentamiento histórico en el fútbol español al que ambos conjuntos llegan en situaciones deportivas opuestas, con el equipo local en puestos de descenso y el cuadro blanco en la pelea por el liderato.

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El estadio de Mestalla se convierte este sábado 7 de noviembre en el escenario de uno de los enfrentamientos de mayor tradición del campeonato nacional de liga. El Valencia CF recibe la visita del Real Madrid a partir de las 21:00 horas, en un duelo que mide a dos de las entidades históricas de la competición que afrontan el choque inmersos en contextos competitivos marcadamente divergentes. Mientras la escuadra local afronta la cita con la urgencia de abandonar la zona baja de la tabla, el conjunto madridista busca una victoria que le permita mantenerse firme en la persecución de los primeros puestos de la clasificación.

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El Valencia CF afronta la cita en puestos de peligro

El equipo dirigido por Aguirre se presenta al compromiso liguero en una situación delicada dentro de la tabla clasificatoria. Ocupando la decimonovena posición, el conjunto ché se encuentra actualmente en puestos de descenso con un balance acumulado de solo nueve puntos. Esta cifra es el resultado directo del rendimiento obtenido a lo largo de las once jornadas disputadas hasta la fecha, en las que el cuadro valencianista ha sumado dos victorias, tres empates y seis derrotas.

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Ante este panorama, la necesidad de sumar en el feudo de Mestalla resulta imperiosa para la plantilla valencianista. El grupo de Aguirre afronta el reto ante su afición con la meta de lograr un resultado positivo que le sirva para encarrilar la dinámica del equipo y empezar a escalar posiciones para salir de la zona de peligro de la competición.

El Real Madrid, obligado a ganar para no distanciarse del liderato

Por su parte, el Real Madrid acude al feudo levantino con la obligación de no confiarse en un escenario históricamente exigente. El equipo entrenado por Mourinho ocupa la tercera posición de la tabla de clasificación con un total de 27 puntos, fruto de un bagaje compuesto por nueve victorias y dos derrotas en los once choques celebrados en lo que va de torneo, situándose por detrás del FC Barcelona y del Atlético de Madrid.

Para la entidad madridista, la consecución de los tres puntos en Mestalla es fundamental para evitar que el FC Barcelona, actual líder del campeonato, incremente la ventaja de tres puntos con la que cuenta en la cabeza de la clasificación. Por ello, los pupilos de Mourinho necesitan certificar la victoria a domicilio para mantener el pulso directo por el título liguero y no ceder terreno frente a sus competidores directos.

Horario y canal de televisión del partido en Mestalla

El encuentro entre el Valencia CF y el Real Madrid se disputará este sábado 7 de noviembre a partir de las 21:00 horas en el estadio de Mestalla.

Los aficionados que deseen seguir la retransmisión del partido en directo a través de la televisión podrán hacerlo en España mediante la plataforma de pago DAZN, canal encargado de ofrecer el despliegue del choque en la máxima categoría del fútbol nacional.