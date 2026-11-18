CEUTA — Según recoge el diario El Faro de Ceuta, los candidatos de Vox al Senado por la circunscripción ceutí de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, Francisco José Ruiz y Ana García, han centrado su mensaje electoral en el control migratorio, el despliegue de medios militares en la frontera y la aplicación de medidas de «prioridad nacional» en el acceso a los recursos públicos. En una entrevista concedida a dicho medio, ambos dirigentes expusieron los ejes de su programa y atribuyeron tanto al Gobierno central como al Ejecutivo de la Ciudad Autónoma la responsabilidad por la situación económica y fronteriza que atraviesa la ciudad.

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Seguridad fronteriza y relación con Marruecos

Durante su intervención, Francisco José Ruiz sostuvo que existe el riesgo de que se repitan episodios de presión migratoria en el entorno de El Tarajal al considerar que no se han adoptado soluciones estructurales. Para evitarlo, el candidato propuso levantar un sistema basado en «tres muros»:

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Un muro político , orientado a exigir a Marruecos el respeto a la soberanía española.

, orientado a exigir a Marruecos el respeto a la soberanía española. Un muro físico , mediante la construcción de una infraestructura fronteriza de mayor altura y un dique de contención.

, mediante la construcción de una infraestructura fronteriza de mayor altura y un dique de contención. Un muro legal, destinado a garantizar la devolución inmediata de quienes accedan de manera irregular.

Ruiz afirmó que España «no puede dejar su seguridad en manos de Marruecos» y reclamó una mayor presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Armada y el Ejército en el perímetro fronterizo. Asimismo, cuestionó las conclusiones atribuidas al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la actuación del país vecino en la última crisis fronteriza y criticó tanto la política migratoria del Gobierno de España como la gestión de los traslados de menores extranjeros no acompañados impulsada desde el Ejecutivo local.

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Vivienda, empleo y críticas al bipartidismo

Por su parte, Ana García abordó el déficit habitacional de Ceuta —cifrado en unas 6.000 solicitudes de vivienda— y planteó modificar la Ley del Suelo, agilizar la liberación de terrenos, reducir la carga burocrática y recuperar las deducciones en el IRPF por compra de vivienda habitual. En el ámbito laboral, abogó por la desregulación económica y por eximir de cargas fiscales a los trabajadores autónomos cuyos ingresos no alcancen el equivalente al Ingreso Mínimo Vital, estableciendo posteriormente una fiscalidad progresiva por tramos.

Ambos candidatos defendieron la implantación de la «prioridad nacional» en el acceso a viviendas protegidas, ayudas sociales y planes de empleo, apelando al artículo 47 de la Constitución. También criticaron la falta de plazas en Formación Profesional y tacharon de electoralista el anuncio gubernamental del proyecto BRUF a pocas semanas de los comicios. De cara al 29N, la candidatura aspira a lograr los dos escaños en el Senado y el acta al Congreso encabezada por Anabel Cifuentes, pidiendo el voto como alternativa a la alternancia histórica entre el Partido Popular y el Partido Socialista.

Respuestas institucionales y de otras formaciones

Frente a las críticas vertidas por Vox sobre la gestión fronteriza y las inversiones en la ciudad, tanto el Gobierno central como el Ejecutivo de la Ciudad Autónoma vienen defendiendo en distintos foros el despliegue de los dispositivos de seguridad, las obras de refuerzo de los espigones marítimos y las partidas extraordinarias aprobadas para atender el impacto de las llegadas migratorias. Por su parte, las formaciones que sostienen la alternancia institucional reivindican el marco constitucional de igualdad de trato y las políticas sociales y de cooperación internacional como herramientas necesarias para garantizar la estabilidad y el desarrollo económico de Ceuta.