En una reciente entrevista, los candidatos al Senado por Vox Ceuta, @PaCHi_CH_ESPA y @AnaGarLeon, han abordado cuestiones como la prioridad nacional, la desregulación y la remigración.

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Destacan, sobre todo, la necesidad de recuperar Ceuta para los ceutíes a partir del 29 de noviembre. Además, enfatizan que no se puede dejar la seguridad en manos de Marruecos.

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Publicación original de @Vox_Ceuta: ver en redes sociales.

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