Ana Belén, candidata de Vox al Congreso, ha intervenido en Onda Cero Ceuta para resaltar la importancia de las próximas elecciones para Ceuta.

Durante su intervención, advirtió que solo un Vox fuerte podrá garantizar el cambio necesario para «echar a Sánchez y recuperar España».

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Publicación original de @Vox_Ceuta: ver en redes sociales.