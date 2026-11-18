El partido Se Acabó La Fiesta (SALF) ha compartido un mensaje del activista Alvise Pérez en el que se declara el fin del maltrato, tortura y asesinato cruel de animales.

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El mensaje enfatiza en la crueldad de estas prácticas, sin embargo, expresado por Pérez y no directamente por el partido. El contenido se encuentra disponible en la red social en un reel compartido por SALF.

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Publicación original de Alvise Pérez: ver en redes sociales.