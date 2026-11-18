Vox Ceuta ha manifestado su compromiso de atender las necesidades de los sanitarios en la ciudad, quienes, según la formación, carecen de suficientes recursos, materiales y personal.

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La formación política agradece a los sindicatos @Sindicato_SAE, @SatseCeuta y @solidaridad_esp por trasladar estas preocupaciones, que Vox considera prioritarias para mejorar las condiciones del sector sanitario.

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Publicación original de @Vox_Ceuta: ver en redes sociales.

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