El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado que los menores ceutíes serán los encargados de pulsar el botón que iluminará la capital de España.

Los niños de Ceuta se convertirán este sábado en los protagonistas principales del encendido oficial de las luces de Navidad de Madrid, al haber sido designados para pulsar el botón que inaugurará el alumbrado festivo en las calles de la capital. La ceremonia tendrá lugar en la Plaza de Cibeles a partir de las 19.00 horas y estará conducida por el humorista Carlos Latre. Así lo ha dado a conocer este miércoles el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, tras presentar la programación cultural prevista para las próximas fiestas navideñas, desvelando de este modo quién toma el relevo del piloto Carlos Sainz, encargado de iniciar la iluminación en la edición anterior.

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Durante su intervención, el regidor madrileño ha explicado que esta elección responde al deseo del Consistorio de tributar un reconocimiento especial a los menores de la ciudad autónoma y trasladarles el respaldo de los ciudadanos de la capital. «Nosotros queremos rendirles este homenaje y decirles que disfruten de estos días. Queremos hacerlo, precisamente, personificado en aquellos niños que a lo mejor no han pasado tan buenos tiempos en los últimos meses», ha manifestado Martínez-Almeida, subrayando la intención de que los jóvenes ceutíes reciban «el abrazo y el cariño» de los madrileños.

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Colaboración institucional con Ceuta y un espectáculo inédito de 500 drones

El alcalde ha destacado el carácter intergeneracional de estas fechas y la especial ilusión que despiertan entre los más pequeños, justificando así la dedicación de la jornada inaugural. «La Navidad es un tiempo de niños y mayores, para que lo disfrutemos todos. Pero yo creo que a los que les hace verdadera ilusión son a los niños. Y si hay unos niños a los que a nosotros nos hace ilusión que puedan disfrutar de la Navidad este año, son los de Ceuta», ha defendido. Asimismo, ha confirmado que el Gobierno de la ciudad autónoma ha colaborado estrechamente con el Ayuntamiento de Madrid para hacer posible este acontecimiento, animando a los vecinos y visitantes a acudir a la convocatoria del sábado para respaldar este homenaje.

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El acto inaugural en la Plaza de Cibeles incorporará además la actuación musical de la cantante Pastora Soler y presentará la principal novedad de la presente campaña navideña: una exhibición aérea compuesta por 500 drones que sobrevolará por primera vez el centro de Madrid. Hasta la fecha, los espectáculos con esta tecnología celebrados en la capital se habían desarrollado exclusivamente en espacios abiertos o parques situados en la periferia, tales como Madrid Río, la Casa de Campo o la Cuña Verde de Latina. Respecto a esta apuesta, la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, ya avanzó el pasado domingo la voluntad municipal de superar la propuesta del ejercicio anterior para el disfrute de residentes y visitantes.

Más de 14 millones de bombillas y un gran abeto en la Puerta del Sol

De manera paralela a los preparativos de la ceremonia de encendido, los trabajos de instalación del alumbrado avanzan en diversos enclaves de la ciudad. En la Puerta del Sol, el montaje del tradicional árbol de Navidad tuvo que retrasarse inicialmente debido a una acampada; sin embargo, tras procederse al desalojo, los operarios iniciaron la colocación de la base de la estructura coincidiendo con la festividad de la Almudena, patrona de la capital. El abeto alcanzará los 37 metros de altura —una dimensión equivalente a un edificio de doce plantas—, contará con un diámetro de 14 metros y registrará un peso de 45 toneladas. Su ornamentación incluirá una estrella en la cúspide, 245.000 puntos de luz, más de 3.100 bolas plateadas y 350 lazos rojos.

El despliegue luminoso previsto para esta edición abarcará más de 250 emplazamientos repartidos por los 21 distritos de Madrid, sumando más de 14 millones de bombillas. El conjunto ornamental estará integrado por 131 cerezos luminosos, 14 grandes abetos y 7.458 cadenetas cuya longitud total alcanza los 164 kilómetros, una distancia equivalente al trayecto de ida y vuelta entre Madrid y Segovia. Entre las particularidades del diseño de este año figura un guiño especial en el entorno de Atocha dedicado al próximo Año Xacobeo, que se celebrará en 2027, así como la incorporación, por tercer año consecutivo, de luces basadas en los dibujos realizados por alumnos de primero y segundo de Educación Primaria participantes en el certamen escolar convocado por el Ayuntamiento.