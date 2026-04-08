El meta del Arsenal firma una exhibición histórica en Champions ante el Sporting CP y se lleva el MVP. Kai Havertz no duda: «Es el mejor portero del mundo de las últimas dos temporadas».

Mientras en España los focos suelen apuntar a Unai Simón o Joan García, en Inglaterra el nombre de David Raya suena con la fuerza de un trueno. El guardameta catalán volvió a silenciar el Estadio José Alvalade con una actuación estratosférica en la ida de los cuartos de final de la Champions League, relanzando un debate que Luis de la Fuente tendrá que resolver antes de la próxima gran cita mundialista.

Con cinco intervenciones decisivas y una nueva portería a cero, Raya fue el artífice de que el Arsenal regrese a Londres con ventaja (0-1). Su nivel ya no es una sorpresa para los británicos, sino una rutina de excelencia que ha llevado a sus compañeros a rendirse a sus pies.

«Sigue estando infravalorado»

Kai Havertz, autor del gol de la victoria, fue tajante tras el encuentro en declaraciones a Amazon Prime: «Increíble. Creo que sigue siendo infravalorado, pero para mí ha sido el mejor del mundo en las dos últimas temporadas. Nos ha salvado tantas veces…».

Los datos respaldan la afirmación del alemán. David Raya lidera la Premier League con 15 porterías a cero (superando con creces a Donnarumma y Pickford) y en Europa sus números son de otra galaxia: solo ha encajado tres goles en diez partidos. Además, ostenta el mejor porcentaje de paradas del continente con un 90%.

El muro de Arteta y la mirada de De la Fuente

Para Mikel Arteta, su portero es una pieza fundamental no solo bajo palos, sino en la construcción del juego: «Está enorme, ayudándonos en todas las fases». Incluso leyendas como Alan Shearer o Theo Walcott han coincidido en que la «brillantez» de Raya es lo que mantiene al Arsenal en la élite europea. Walcott llegó a decir: «Es como si todo se ralentizara para él bajo los palos; es uno de los mejores que hay ahora mismo».

¿Titular en el Mundial?

David Raya ya es un fijo en las convocatorias de la Selección y cuenta con 12 internacionalidades, habiendo participado en el Mundial de 2022 y la Eurocopa de 2024. Sin embargo, su rol ha sido mayoritariamente de escudero.

Con Unai Simón consolidado pero con Raya llamando a la puerta con actuaciones de MVP en los escenarios más exigentes del mundo, Luis de la Fuente se enfrenta a una «bendita» duda. En Inglaterra ya no hay debate: David Raya es el número uno. Ahora falta ver si ese reconocimiento cruza finalmente la frontera hacia España.