La baja por sanción del mediocentro francés obliga al técnico a rediseñar el equipo para la remontada en Múnich. El regreso del brasileño al centro de la zaga y la titularidad de Jude, claves para asaltar el feudo bávaro.

El Real Madrid ya tiene la vista puesta en el Allianz Arena con un objetivo claro: remontar el 1-2 de la ida. Sin embargo, el camino hacia las semifinales se ha complicado en la pizarra. La tarjeta amarilla que vio Aurélien Tchouameni ante el Bayern le deja fuera de la vuelta, creando un vacío en el eje del equipo que Álvaro Arbeloa debe resolver con urgencia.

Pese a la derrota en el Bernabéu, el optimismo se mantiene vivo gracias al corto margen en el marcador y a las noticias positivas que llegan desde la enfermería y el estado de forma de piezas clave.

El «mejor central del mundo» está de vuelta

Una de las novedades más seguras en el once será el regreso de Éder Militao. Tras sus buenos minutos ante el Mallorca y el propio Bayern en la ida, el brasileño parece haber recuperado el tono físico necesario para las grandes citas.

Arbeloa no ha escatimado en elogios hacia él: «En forma, para mí es el mejor central del mundo. Jugar con él es como jugar con dos jugadores». Su entrada supondría la salida de Huijsen del once inicial, aportando la experiencia y contundencia necesarias para frenar las contras alemanas.

Bellingham recupera sus galones

La otra cara nueva será, salvo sorpresa mayúscula, Jude Bellingham. Tras empezar en el banquillo en la ida debido a su reciente inactividad, el inglés revolucionó el partido en su media hora de juego. Su potencia al galope y su capacidad para generar peligro en contextos de ida y vuelta son exactamente lo que el Madrid necesita para intimidar en Múnich. Su entrada obligará a Arbeloa a retocar un centro del campo donde Thiago Pitarch podría ser el damnificado.

El dilema del «5»: ¿Camavinga, Valverde o invención?

La gran incógnita es quién ocupará el sitio de Tchouameni para dar equilibrio defensivo. Arbeloa maneja tres escenarios principales:

Eduardo Camavinga: Es el sustituto natural, pero su anarquía táctica preocupa ante un ataque tan dinámico como el del Bayern. Su desatención en el gol del Mallorca es el ejemplo de los riesgos que conlleva su falta de rigor posicional.

Es el sustituto natural, pero su anarquía táctica preocupa ante un ataque tan dinámico como el del Bayern. Su desatención en el gol del Mallorca es el ejemplo de los riesgos que conlleva su falta de rigor posicional. Fede Valverde: Retrasar al uruguayo al doble pivote junto a Thiago o Camavinga. Aunque brilla en la banda derecha, su despliegue físico garantizaría el esfuerzo defensivo en el centro.

Retrasar al uruguayo al doble pivote junto a Thiago o Camavinga. Aunque brilla en la banda derecha, su despliegue físico garantizaría el esfuerzo defensivo en el centro. La opción ‘central’: Recuperar viejas fórmulas de Mourinho o Ancelotti situando a un defensa como Huijsen o Alaba en el mediocentro. Una apuesta de alto riesgo pero que aportaría la contundencia que se pierde sin el francés.

Mientras el madridismo sueña con otra noche épica, Arbeloa sigue dando vueltas a una alineación que debe ser perfecta para sobrevivir en el infierno alemán sin su «ancla» habitual.