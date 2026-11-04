Una persona sin hogar de unos 30 años resultó herida grave este martes por la mañana al ser alcanzada por una máquina del Selur mientras permanecía dentro de una tienda de campaña en la Puerta del Sol. El incidente ocurrió durante las tareas de limpieza posteriores al desalojo del campamento, que la Policía Nacional y la Policía Municipal llevaron a cabo en la madrugada del martes, tras 38 días de protesta para reclamar soluciones a la crisis de la vivienda.

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El suceso se produjo entre las 07:00 y las 08:00 horas, cuando se creía que ya no quedaba nadie en el interior de las tiendas. Según la información disponible, una pala de la maquinaria pesada levantó la tienda en la que se encontraba el afectado. Los sanitarios del Samur lo atendieron por un traumatismo torácico y lo trasladaron al hospital en estado grave. El operario que manejaba la máquina también necesitó atención psicológica tras lo ocurrido.

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Desalojo en la Puerta del Sol

En el operativo policial participaron alrededor de 400 agentes y se detuvo a dos personas por resistencia a la autoridad. Según fuentes policiales, la intervención permitió desalojar a unas 334 personas. Entre 50 y 60 participaban en la acampada reivindicativa, mientras que el resto eran personas sin hogar que también pernoctaban en la plaza.

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Tras el desalojo, los servicios de limpieza comenzaron a retirar las tiendas, las estructuras y los residuos acumulados durante las semanas de protesta. Para ello, utilizaron camiones y maquinaria pesada. La Puerta del Sol permaneció cortada durante parte de la mañana, con presencia policial para garantizar la seguridad de los operarios. El avance de los trabajos permitió despejar el espacio y restablecer el tránsito por la zona.

Hallazgo de armas y drogas

Entre las tiendas desmanteladas se encontraron numerosas armas blancas prohibidas, navajas, mazas, palos y varios tarros con droga como cocaína y hachís. La Delegación del Gobierno en Madrid explicó que el desalojo se llevó a cabo después de que los organizadores comunicaran que daban por finalizada la protesta y ante la existencia de presuntos hechos delictivos e incidentes.

En un comunicado, la institución señaló que la intervención policial se desarrolló de forma progresiva y gradual, sin violencia. Según su versión, el objetivo era proteger a los ciudadanos y garantizar la seguridad en la zona.