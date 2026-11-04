Los médicos y facultativos de la Comunidad de Madrid han decidido retomar la huelga autonómica este miércoles, con una manifestación frente a la sede de la Consejería de Sanidad. La protesta, convocada por el Comité de la Huelga Médica y Facultativa, busca reclamar mejoras laborales y retributivas. La huelga había sido suspendida la semana pasada en solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario en Urda, Toledo.

Lee tambien: Los médicos andaluces se desplazan a Ceuta para exigir una migración «ordenada» ante el colapso del sistema sanitario

La manifestación comenzará a las 10 horas desde la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Aduana, y se dirigirá hacia el Congreso de los Diputados. Este evento marca el inicio del segundo bloque de paros de 72 horas, que se extenderá hasta el sábado 7 de noviembre. La convocatoria incluye a médicos y facultativos de diversas áreas, como Atención Primaria, Hospitalaria y Extrahospitalaria, así como a médicos internos residentes (MIR) y facultativos especialistas en formación (FSE).

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Reivindicaciones laborales

El Comité de Huelga ha centrado sus demandas en la Comunidad de Madrid, debido a la falta de avances en las negociaciones con la Consejería de Sanidad. Desde la última reunión en julio, los profesionales han dejado de realizar actividad extraordinaria voluntaria en protesta por sus condiciones laborales. El comité denuncia el «bloqueo» en la negociación para mejorar las condiciones del colectivo médico.

Lee tambien: El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos apoyará a Ceuta el 26 de octubre

Entre las principales reivindicaciones se encuentran la creación de un nuevo modelo de carrera profesional, el reconocimiento de la singularidad del desempeño médico con una diferenciación retributiva adecuada, y la mejora de la remuneración de las guardias. También se solicita el abono de un complemento transitorio por la pérdida de la paga extra de 2010 y la creación de una Mesa de Concertación Médica y Facultativa.

Demandas específicas y próximos paros

La convocatoria incluye demandas específicas para residentes y tutores de formación sanitaria especializada, como mejoras salariales y reconocimiento del periodo de residencia en la carrera profesional. En Atención Primaria, se exigen agendas dimensionadas y estabilidad en el centro y turno asignados. Para los facultativos hospitalarios, se reclaman mejoras en las guardias y condiciones de los servicios de urgencias.

En el ámbito extrahospitalario y en el Summa 112, se pide revisar los acuerdos laborales pendientes y mejorar las retribuciones. También se incluyen demandas para Odontología de Atención Primaria. Los siguientes bloques de paros están programados del 18 al 21 de noviembre y del 9 al 12 de diciembre. La Consejería de Sanidad ha establecido servicios mínimos, que el Comité de Huelga considera abusivos.