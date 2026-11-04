El sindicato se ha reunido con el delegado del Gobierno, David de la Encina, para poner sobre la mesa las principales reivindicaciones laborales y sociales de la ciudad, exigiendo mejoras urgentes en transporte, condiciones sanitarias y empleo.

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Reunión clave en la Delegación del Gobierno

Comisiones Obreras (CCOO) de Ceuta ha mantenido un encuentro oficial con el delegado del Gobierno en la ciudad, David de la Encina. La reunión responde a la solicitud formal enviada por el sindicato el pasado 16 de octubre, con el objetivo de abordar los principales frentes socioeconómicos y laborales que afectan a los trabajadores ceutíes. Por parte de la organización sindical acudieron el secretario general, Ángel Lara, y el secretario de organización, Pablo Caballero.

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Plus de residencia y su inclusión en el Estatuto de los Trabajadores

Uno de los ejes centrales del encuentro ha sido la situación del plus de residencia. CCOO ha recordado las peticiones que ya trasladó previamente al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, insistiendo al delegado del Gobierno en la necesidad de:

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Publicar de forma inmediata un Real Decreto Ley que incremente el importe de la indemnización por residencia.

Blindar este derecho en el Estatuto de los Trabajadores, garantizando que sea de aplicación general para todas las empresas y llegue a la totalidad de los empleados en Ceuta.

Preocupación por el precio de los barcos y conectividad

En materia de transporte, el sindicato ha mostrado su malestar por la demora en la publicación de la nueva licitación del servicio de la línea marítima de interés público Algeciras-Ceuta, un proceso paralizado tras el informe crítico presentado por CCOO que llevó a la Dirección General de Marina Mercante a renunciar a la propuesta anterior.

Como consecuencia de este retraso, el sindicato ha denunciado el repunte en los precios de los billetes de barco que sufre la ciudadanía. Asimismo, han vuelto a reclamar:

La puesta en marcha de la línea marítima Ceuta-Málaga , cuya utilidad se ve reforzada ante los problemas e interrupciones en la circulación ferroviaria andaluza.

, cuya utilidad se ve reforzada ante los problemas e interrupciones en la circulación ferroviaria andaluza. La aplicación de bonificaciones equivalentes a las del transporte aéreo para los trayectos en tren.

Sanidad: 35 horas, seguridad y plantillas del INGESA

El ámbito sanitario ha ocupado un espacio destacado en la reunión. CCOO ha reiterado su propuesta para reorganizar la Atención Primaria y aplicar la jornada de 35 horas de lunes a viernes, contemplando el cierre de centros los fines de semana y festivos —un modelo ya operativo en otros territorios— para centralizar la atención en el SUAP mediante un refuerzo de efectivos.

Ante la escalada de tensiones y agresiones recientes sufridas por el personal del Hospital Universitario de Ceuta, el sindicato ha exigido reforzar de manera drástica la seguridad en las instalaciones sanitarias. Igualmente, han reclamado que el anunciado incremento de la plantilla del INGESA se materialice de forma inmediata.

Situación del CETI y compromiso de datos

El sindicato tampoco ha pasado por alto la situación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), advirtiendo que la sobrecarga de trabajo y el nivel de ocupación exigen que la Delegación del Gobierno mantenga una atención prioritaria sobre el centro.

Para concluir, CCOO ha solicitado información detallada sobre la evolución del empleo, la situación asistencial y migratoria, la ejecución de los reales decretos de apoyo financiero a la ciudad, así como una comparativa de las plantillas de la Administración General del Estado. Por su parte, David de la Encina se ha comprometido a facilitar los datos requeridos y a convocar una nueva reunión a corto plazo.