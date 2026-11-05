El precio gasolina Ceuta sitúa a las dos estaciones ON365 como las más baratas para repostar gasolina 95 este jueves, 5 de noviembre de 2026. Ambas cobran 1,574 euros por litro, según el Ministerio para la Transición Ecológica.

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En las diez estaciones analizadas, el precio medio de la gasolina 95 es de 1,589 euros por litro. La gasolina 98 alcanza una media de 1,615 euros por litro y el gasóleo A, de 1,743 euros por litro.

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Para la gasolina 95, el precio mínimo registrado es de 1,574 euros por litro y el máximo, de 1,594 euros. En el gasóleo A, los precios van de 1,729 a 1,749 euros por litro.

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Las gasolineras más baratas hoy

Estas son las cinco estaciones con los precios más bajos para cada combustible, según el Ministerio para la Transición Ecológica. Los importes están expresados en euros por litro.

Gasolina 95

Las dos estaciones ON365 comparten el precio más bajo de gasolina 95, con 1,574 euros por litro. Las otras tres estaciones de este grupo cobran 1,593 euros por litro.

ON365 , muelle Alfau, s/n: 1,574 euros.

, muelle Alfau, s/n: 1,574 euros. ON365 , avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,574 euros.

, avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,574 euros. DISA Varadero , avenida Muelle Cañonero Dato, 10: 1,593 euros.

, avenida Muelle Cañonero Dato, 10: 1,593 euros. Shell Muelle Dato , avenida Muelle Dato, 8: 1,593 euros.

, avenida Muelle Dato, 8: 1,593 euros. Shell Punta Almina, avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,593 euros.

La diferencia entre el precio mínimo y el máximo de gasolina 95 en Ceuta es de 0,020 euros por litro.

Gasolina 98

Shell Muelle Dato ofrece el precio más bajo de gasolina 98 entre las estaciones recogidas, con 1,593 euros por litro. Le siguen las dos estaciones ON365, ambas a 1,604 euros por litro.

Shell Muelle Dato , avenida Muelle Dato, 8: 1,593 euros.

, avenida Muelle Dato, 8: 1,593 euros. ON365 , muelle Alfau, s/n: 1,604 euros.

, muelle Alfau, s/n: 1,604 euros. ON365 , avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,604 euros.

, avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,604 euros. DISA Varadero , avenida Muelle Cañonero Dato, 10: 1,623 euros.

, avenida Muelle Cañonero Dato, 10: 1,623 euros. Shell Punta Almina, avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,623 euros.

El precio de Shell Muelle Dato está 0,022 euros por litro por debajo de la media de gasolina 98, situada en 1,615 euros.

Diésel

Para el gasóleo A, las dos estaciones ON365 también comparten el precio más bajo: 1,729 euros por litro. A continuación figuran dos estaciones Cepsa, con un precio de 1,744 euros por litro.

ON365 , muelle Alfau, s/n: 1,729 euros.

, muelle Alfau, s/n: 1,729 euros. ON365 , avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,729 euros.

, avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,729 euros. Cepsa , avenida Martínez Catena, s/n, frente a la playa del Chorrillo: 1,744 euros.

, avenida Martínez Catena, s/n, frente a la playa del Chorrillo: 1,744 euros. Cepsa , avenida González Tablas, s/n: 1,744 euros.

, avenida González Tablas, s/n: 1,744 euros. DISA Varadero, avenida Muelle Cañonero Dato, 10: 1,748 euros.

La diferencia entre el mínimo y el máximo registrados para el gasóleo A es de 0,020 euros por litro.

Las más caras

Tres estaciones Cepsa registran el precio máximo de gasolina 95, de 1,594 euros por litro, según el Ministerio para la Transición Ecológica:

Cepsa , avenida González Tablas, s/n.

, avenida González Tablas, s/n. Cepsa , avenida Martínez Catena, s/n, frente a la playa del Chorrillo.

, avenida Martínez Catena, s/n, frente a la playa del Chorrillo. Cepsa, avenida Juan de Borbón, 27.

Ese precio está 0,005 euros por litro por encima de la media de gasolina 95 y 0,020 euros por encima del mínimo registrado.

Consejos

Antes de repostar, conviene comparar el precio del combustible que utiliza el vehículo y comprobar el importe indicado en el surtidor. La estación más barata para gasolina 95 o diésel no es necesariamente la misma que para gasolina 98.

También resulta útil tener en cuenta la ubicación de la estación y la cantidad que se va a repostar. Para calcular el coste, basta con multiplicar los litros por el precio por litro.

Fuente: precios de las gasolineras de Ceuta publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

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