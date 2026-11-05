El santoral católico celebra hoy, 5 de noviembre, a San Guido María Conforti, obispo italiano y fundador de los Misioneros Javerianos. La Iglesia católica recuerda su labor pastoral y misionera.

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Este jueves, el santoral reúne también a mártires, religiosos y obispos venerados en distintas partes del mundo. Entre ellos figuran Santa Bertila de Chelles y el beato Bernardo Lichtenberg.

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San Guido María Conforti

San Guido María Conforti fue un obispo italiano cuya trayectoria estuvo ligada a la actividad pastoral y a las misiones. La Iglesia celebra su memoria el 5 de noviembre.

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Fundó la Pía Sociedad de San Francisco Javier para las Misiones Extranjeras, conocida como los Misioneros Javerianos. El nombre de la institución mantiene la referencia a San Francisco Javier.

Su dedicación a la misión se unió a su trabajo como obispo. Su legado continúa vinculado a la congregación que fundó y a su vocación misionera.

Fue canonizado por Benedicto XVI en 2011. Con su canonización, la Iglesia reconoció su santidad y lo incorporó entre los santos venerados por los católicos.

Otros santos que se celebran el 5 de noviembre

San Domnino de Cesarea : joven cristiano martirizado en Cesarea de Palestina durante la persecución de Diocleciano.

: joven cristiano martirizado en Cesarea de Palestina durante la persecución de Diocleciano. Santos Teótimo, Filoteo y Timoteo de Cesarea : mártires cristianos muertos en Cesarea de Palestina durante las persecuciones de comienzos del siglo IV.

: mártires cristianos muertos en Cesarea de Palestina durante las persecuciones de comienzos del siglo IV. San Marcos de Ecano : obispo venerado en Ecano, antigua ciudad de Apulia, en el sur de Italia.

: obispo venerado en Ecano, antigua ciudad de Apulia, en el sur de Italia. San Fibicio de Tréveris : obispo venerado entre los antiguos pastores de la Iglesia de Tréveris, en la actual Alemania.

: obispo venerado entre los antiguos pastores de la Iglesia de Tréveris, en la actual Alemania. San Guetnocio de Bretaña : religioso vinculado a la antigua tradición monástica bretona.

: religioso vinculado a la antigua tradición monástica bretona. Santa Bertila de Chelles : primera abadesa del monasterio de Chelles, cerca de París, donde dirigió una comunidad femenina durante décadas.

: primera abadesa del monasterio de Chelles, cerca de París, donde dirigió una comunidad femenina durante décadas. San Geraldo de Beziers : obispo de Béziers recordado por su actividad pastoral y su dedicación a la Iglesia.

: obispo de Béziers recordado por su actividad pastoral y su dedicación a la Iglesia. Beato Gómidas Keumurgian : sacerdote armenio ejecutado en Constantinopla tras mantenerse fiel a la comunión con la Iglesia católica.

: sacerdote armenio ejecutado en Constantinopla tras mantenerse fiel a la comunión con la Iglesia católica. Santo Domingo Mau : sacerdote dominico vietnamita martirizado durante las persecuciones contra los cristianos en Vietnam.

: sacerdote dominico vietnamita martirizado durante las persecuciones contra los cristianos en Vietnam. Beato Juan Antonio Burró Más : religioso español asesinado durante la persecución religiosa de 1936 y reconocido como mártir.

: religioso español asesinado durante la persecución religiosa de 1936 y reconocido como mártir. Beata María del Carmen Viel Ferrando : religiosa española asesinada durante la persecución religiosa de 1936 y reconocida como mártir.

: religiosa española asesinada durante la persecución religiosa de 1936 y reconocida como mártir. Beato Narciso Putz : sacerdote polaco detenido durante la ocupación alemana y muerto en el campo de concentración de Dachau.

: sacerdote polaco detenido durante la ocupación alemana y muerto en el campo de concentración de Dachau. Beato Bernardo Lichtenberg : sacerdote alemán que denunció la persecución de los judíos y las políticas nacionalsocialistas; murió durante su traslado a Dachau.

: sacerdote alemán que denunció la persecución de los judíos y las políticas nacionalsocialistas; murió durante su traslado a Dachau. Beato Gregorio Lakota: obispo auxiliar greco-católico ucraniano detenido por las autoridades soviéticas y muerto en cautiverio en 1950.

Los Misioneros Javerianos y su fundador

La institución fundada por San Guido María Conforti es conocida como los Misioneros Javerianos. Su nombre oficial, Pía Sociedad de San Francisco Javier para las Misiones Extranjeras, expresa la vinculación de la congregación con la actividad misionera que marcó la vida de su fundador.

Fuente: santoral católico de la página del día en Wikipedia.

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