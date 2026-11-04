El grupo de comunicación vuelve a ascender la tertulia deportiva de Josep Pedrerol al canal secundario con motivo del regreso de la UEFA Champions League, alterando la parrilla nocturna y prolongando el espacio conducido por Iker Jiménez y Carmen Porter hasta la medianoche.

Mediaset ha confirmado oficialmente que este miércoles, 4 de noviembre, retirará de nuevo El Chiringuito de su cadena original, Energy, para situarlo en la programación de Cuatro. Esta mudanza puntual, justificada por el retorno de la competición europea en su categoría masculina, reproduce una estrategia ya aplicada en semanas anteriores con notables datos de audiencia. La llegada del formato deportivo presentado por Josep Pedrerol al canal rojo incidirá de forma directa en el desarrollo de la noche televisiva, alterando la estructura habitual de la franja nocturna y afectando colateralmente a los espacios de la casa.

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El movimiento de parrilla obligará a reorganizar los tiempos de emisión, provocando que Horizonte, el programa de actualidad y análisis capitaneado por Iker Jiménez y Carmen Porter, modifique su duración habitual. De este modo, el formato de investigación y debate pasará a ofrecerse desde las 21:10 horas hasta la medianoche (00:00), momento en el cual se cederá el testigo al espacio futbolístico, que adoptará la denominación oficial de El Chiringuito: Especial Champions.

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El impacto en la programación y la nueva franja horaria de Cuatro

La reordenación de la parrilla establecida por Mediaset para este miércoles deja un esquema específico en la franja nocturna de Cuatro con motivo de la reanudación de la UEFA Champions League, tras el descanso registrado en la semana precedente. Los encuentros del torneo continental —con la participación de equipos como el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid midiéndose ante el AEK Atenas, el Aston Villa y el Bayern de Múnich, respectivamente— sirven de argumento a la cadena para justificar este cambio de canal del formato que dirige Pedrerol.

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De este modo, la escaleta prevista por el grupo audiovisual para la noche del miércoles detalla los siguientes tramos horarios:

21:10 horas – Horizonte (avance)

21:35 horas – Horizonte (previo)

23:00 horas – Horizonte (especial)

00:00 horas – El Chiringuito: Especial Champions

👋 NOS VAMOS, NOS VEMOS.



Te esperamos este miércoles a las 12 de la noche en CUATRO. pic.twitter.com/saqmHHBdyD — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 4, 2026

La cancelación temporal de ‘El Blockbuster’

Como consecuencia directa de esta maniobra de programación en Cuatro, el contenedor cinematográfico El Blockbuster quedará suspendido por enésima vez en la noche del miércoles. La emblemática oferta de cine de la cadena vuelve a quedar fuera de juego tras encadenar un mes sin emisión en favor del formato de actualidad de Iker Jiménez y Carmen Porter o de la tertulia deportiva encabezada por Josep Pedrerol y su equipo de comentaristas.

La decisión de Mediaset consolida una fórmula de éxito testada en ocasiones previas durante la tercera noche de la semana, subordinando la emisión cinematográfica habitual a las necesidades de programación dictadas por los encuentros de la máxima competición continental y el consiguiente arrastre de audiencia que genera el espacio deportivo en el canal secundario.