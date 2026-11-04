El presentador defendió el legado del formato televisivo en una tensa madrugada en Honduras, reconoció los excesos del pasado y zanjó las acusaciones sobre la maternidad de Rocío Carrasco.

Durante la última emisión de Supervivientes All Stars, la dinámica insular volvió a entrelazarse con los habituales conflictos del clan Mohedano. Rosa Benito reabrió viejos frentes al relatar que Rocío Carrasco supuestamente intentó impedir que su hija, Rosario Mohedano, participara en el concierto especial homenaje a Rocío Jurado. Desde el plató, la propia Chayo Mohedano expresó su malestar por verse atrapada en una disputa familiar recurrente, señalando que las declaraciones de su madre habrían tenido mejor cabida en un formato de entrevistas. El debate alcanzó un punto crítico cuando la invitada cuestionó el comportamiento de Carrasco respecto a sus hijos, momento en el que Jorge Javier Vázquez intervino con firmeza.

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Una defensa del legado televisivo y autocrítica ante los excesos

Lejos de avivar el enfrentamiento, el presentador aprovechó la ocasión para reflexionar sobre su trayectoria al frente de Sálvame durante tres lustros. Vázquez reconoció de manera abierta que el programa cometió «muchísimos errores y excesos» a lo largo de su historia en la pequeña pantalla. No obstante, reivindicó con orgullo el carácter innovador y transgresor del espacio que marcó una época en la televisión nacional.

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Asimismo, el comunicador admitió haber aprendido una lección fundamental tras quince años de experiencia en la crónica social: la necesidad de evitar juicios categóricos sobre la faceta personal y la maternidad de los protagonistas. «He aprendido a no juzgar, porque tampoco me gustaría que me lo hicieran a mí», sentenció el presentador ante los espectadores, marcando una distancia clara respecto a las prácticas que caracterizaron el pasado de los magacines vespertinos.

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