El presentador del espacio de La Sexta modificó la escaleta en directo este martes tras conocerse la renuncia del ministro de Transportes, señalando que su situación era moralmente insostenible y destacando la asunción de responsabilidades políticas tras los accidentes ferroviarios

La renuncia de Óscar Puente al frente del Ministerio de Transportes, anunciada pasadas las 21:00 horas de este martes, 3 de noviembre, cogió al equipo del programa El Intermedio con la emisión a punto de comenzar y los guiones ya preparados. Ante este giro informativo, El Gran Wyoming y sus colaboradores tuvieron que actualizar la escaleta en tiempo récord para abrir el espacio abordando la noticia de la jornada. El presentador calificó de «lógica» la decisión adoptada por el político, matizando que, si bien el ministro no era directamente culpable del siniestro ni se encontraba apartado de sus funciones, su posición requería asumir responsabilidades institucionales ante la gravedad de lo sucedido en la red ferroviaria.

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Durante su intervención en antena, el conductor del formato de La Sexta enfatizó que la salida del ministro constituía la alternativa más coherente para la ciudadanía. «Por mucha explicación y planes que quisiera poner sobre la mesa, su situación era moralmente insostenible. Los españoles en general, y los heridos y las familias de las víctimas en particular, necesitaban gestos. Saber que se asumían responsabilidades políticas. Ha tomado la decisión correcta», subrayó ante los espectadores.

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Reflexión sobre la alta velocidad y las responsabilidades políticas

El presentador reflexionó sobre el contexto de la dimisión al plantear qué otra actuación cabía esperar del responsable del sector ferroviario en un año marcado por la tragedia en la alta velocidad. En este sentido, recordó el balance de víctimas registrado en las infraestructuras ferroviarias, aludiendo a los 115 fallecidos acumulados a raíz de dos graves accidentes ocurridos en la misma vía.

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Para cerrar su análisis sobre la decisión del ya exministro, El Gran Wyoming recurrió a una conocida frase para incidir en la asunción de responsabilidades dentro de la clase política nacional. «Hace años se decía que ‘dimitir’ no es un nombre ruso. Óscar Puente ha demostrado dos cosas: que dimitir es posible y que él no es de Moscú. Esperemos que otros muchos tomen nota», sentenció el presentador al final de su intervención en el plató de La Sexta, valorando el paso adoptado por el dirigente tras abandonar la cartera de Transportes.