El reality de Telecinco desveló los porcentajes ciegos y confirmó la continuidad del concursante junto al reencuentro de Ivana Icardi con su madre en plató, en una noche marcada por el regreso de la prueba clásica del tarareo bajo el agua.

La octava gala de «Supervivientes All Stars 3: Tierra de Nadie», emitida en Telecinco, despejó una de las incógnitas principales de la semana al certificar la salvación de uno de los nominados en el tramo decisivo de la competición. Con Asraf Beno, Chiqui y Yola Berrocal integrando la lista de candidatos a la expulsión tras la salida de Ivana Icardi en la jornada dominical, el programa desveló las cifras de apoyo de la audiencia en una franja horaria avanzada de la madrugada. El desarrollo del formato combinó la tensión de la convivencia en los Cayos Cochinos con la resolución de los porcentajes ciegos y la disputa de las pruebas tradicionales de recompensa y habilidad entre los supervivientes.

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En el plató principal, el presentador Jorge Javier Vázquez condujo la recepción a Ivana Icardi, última expulsada del concurso. Durante su intervención, la influencer protagonizó un emotivo reencuentro al recibir el abrazo sorpresa de su madre ante las cámaras, un momento que la propia exconcursante valoró al recalcar que su familiar no suele comparecćer en los espacios televisivos. A partir de ese momento, la atención del programa se trasladó por completo al concurso insular y a la resolución de la lista de nominados que afronta la recta final del formato en Telecinco.

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La salvación de Asraf Beno tras los porcentajes ciegos

A lo largo de la emisión nocturna, el espacio de Telecinco fue mostrando los porcentajes ciegos acumulados por los concursantes en peligro, reflejando cifras del 48%, 28% y 23% que evidenciaban el respaldo desigual de los espectadores. Ya rebasadas las dos de la madrugada, los tres nominados —Asraf Beno, Chiqui y Yola Berrocal— se situaron bajo la plataforma de salvación para conocer el veredicto definitivo de la audiencia.

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El mecanismo del programa determinó en primer lugar que Yola Berrocal recibiera el líquido negro, seguida instantes después por Chiqui. De este modo, Asraf Beno se proclamó salvado una semana más en el concurso. El marido de Isa Pantoja celebró la decisión exclamando su agradecimiento a los seguidores del formato y recordando su trayectoria en el programa: «¡Gracias a todos sois mi energía! Desde la primera semana me querían fuera y aquí estoy, ¡os amo!». Con este resultado, el concursante afianza su permanencia de cara a las próximas fases del reality en Telecinco.

El regreso de la prueba clásica del tarareo bajo el agua

La velada en los Cayos Cochinos también contempló la recuperación de uno de los juegos más emblemáticos de la historia del formato: el tarareo debajo del agua. La dinámica de la prueba exigió a los participantes dividirse en parejas para que uno de los integrantes entonara una melodía sumergido en el agua mientras su compañero debía adivinar de qué canción se trataba, estando todas ellas vinculadas de forma directa a las trayectorias personales de los propios concursantes.

Las rondas de adivinanzas dejaron momentos destacados entre los supervivientes. Chiqui intentó interpretar el tema «Chiquitita» de ABBA, aunque Rosa Benito fue incapaz de identificarlo. Posteriormente, Rosa entonó «Se nos rompió el amor», melodía que su compañera sí logró acertar. Por su parte, Asraf tarareó «Se me enamora el alma» sin que Yola Berrocal captara la referencia, mientras que la propia Yola interpretó «Ven, ven, ven» de Sex Bomb. En el turno de Víctor Sandoval, le tocó adivinar la inolvidable canción «Toda, toda, toda» interpretada por su hermano Jesulín, la cual fue acertada al vuelo por Omar Montes, quien a su vez tarareó «Marinero de luces», siendo adivinada por Víctor tras improvisar la respuesta.