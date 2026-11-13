La popularidad de los programas de «True Crime» y el género de terror entre los jóvenes ha aumentado, convirtiéndose en un mecanismo eficaz de regulación emocional. En España, uno de los mercados con mayor consumo de contenidos de suspense y ficción de misterio, el público joven utiliza el miedo ficticio como una válvula de escape frente al ritmo acelerado de la vida cotidiana.

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Estudios del Pew Research Center indican que más del 40 % de los adultos jóvenes (de 18 a 29 años) consumen activamente contenidos sobre crímenes reales cada semana, cifra que duplica el consumo entre generaciones mayores, que se sitúa en un 15 %.

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De acuerdo con Luciane Rabello, psicóloga y fundadora de TalentSphere People Solutions, el éxito de este género se debe al concepto de «miedo seguro». Al ver contenido de miedo, el cerebro libera adrenalina y dopamina, generando una intensa sensación de alivio y placer al finalizar la experiencia.

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En la actualidad, la Generación Z y los millennials enfrentan altos niveles de estrés y ansiedad, lo que convierte al entretenimiento de terror en un entorno seguro para experimentar emociones extremas. Un estudio de YouGov revela que alrededor del 65 % de la audiencia fiel a los podcasts de «True Crime» está compuesta por mujeres, y el 41 % son millennials que buscan aliviar el estrés en su cotidianidad.

Este comportamiento se refleja también en el consumo de podcasts, donde el 78 % de los jóvenes de entre 18 y 24 años escuchan este tipo de contenido regularmente. La huella de la fascinación por el terror se observa en algunos de los mayores éxitos taquilleros y su capacidad para ofrecer un alto retorno en la inversión dentro de la industria del entretenimiento.