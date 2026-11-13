La artista española se erige como la gran triunfadora de la ceremonia tras alzarse con los premios principales por su trabajo discográfico ‘Lux’ y su tema ‘La Perla’, en una velada que también reconoció a Milo J, Jorge Drexler, Alejandro Sanz y Yerai Cortés.

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La cantante española Rosalía ha escrito una página histórica este jueves en la gala de los Latin Grammy al convertirse en la artista más premiada de la noche, sumando un total de seis gramófonos dorados. Con este triunfo, la intérprete alcanza un hito inédito en la historia de los galardones al lograr que todos sus álbumes de estudio, coronados ahora por su trabajo Lux, hayan obtenido el prestigioso reconocimiento a álbum del año.

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Durante la ceremonia, Rosalía se alzó con las estatuillas a mejor álbum de música alternativa y álbum del año —el tercero de su trayectoria— por Lux. Asimismo, obtuvo los premios a mejor canción pop, grabación del año y canción del año por su tema La Perla, completando su cosecha de seis galardones con el premio a mejor vídeo musical en formato corto por Sauvignon Blanc. Visiblemente emocionada y atónita al recoger el reconocimiento sobre el escenario, la artista expresó: «Sé que tengo mucho que aprender y sé que todavía probablemente no he hecho mi mejor trabajo, pero sé que tengo todo lo que hace falta para ser la mejor».

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Amplio protagonismo español y latinoamericano en el palmarés

Más allá del histórico logro de Rosalía, la representación española en los Latin Grammy dejó otros dos nombres propios en el palmarés oficial de la noche. Alejandro Sanz se alzó con el premio a mejor álbum de pop contemporáneo por ¿Y ahora qué+?, mientras que Yerai Cortés obtuvo el galardón en la categoría de mejor álbum flamenco gracias a su obra Popular.

Por su parte, el argentino Milo J se situó como el segundo artista más galardonado de la velada al recibir los primeros gramófonos dorados de su carrera. El músico fue premiado en las categorías de grabación del año por su tema Niño, mejor álbum folk por La vida era más corta, mejor actuación urbana por Gil —en colaboración con Trueno— y mejor diseño de empaque. Al subir a recoger su distinción, el cantautor reivindicó su género musical con un contundente «¡Aguante el folclore argentino!».

El reparto de premios destacó también por la diversidad de géneros y procedencias. El cantautor uruguayo Jorge Drexler consiguió tres de los siete premios a los que aspiraba, imponiéndose en mejor álbum cantautor, mejor canción de raíz y mejor canción alternativa. De igual modo, el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso sumó tres estatuillas correspondientes a mejor interpretación de música electrónica, mejor canción pop/rock y mejor vídeo musical de largo formato. En el ámbito urbano, la colombiana Karol G recibió los galardones a mejor álbum de música urbana por Tropicoqueta y mejor interpretación de reguetón por Verano Rosa, su colaboración junto a Feid, mientras que su compatriota Aria Vega fue distinguida como mejor artista nuevo.

Actuaciones destacadas, reivindicaciones y homenajes en el escenario

La ceremonia se caracterizó por un despliegue musical diverso que arrancó con la propia Rosalía como encargada de abrir la gala. Vestida de dorado y luciendo su característico halo teñido en el cabello, la cantante interpretó La rumba del perdón, La Perla y Dios es un stalker envuelta en una escenografía celestial rodeada de nubes y bailarines con aureolas vinculada a su sexto trabajo discográfico. También ataviada con un vestido de color oro y acompañada por una orquesta y un mariachi, Karol G interpretó su tema Ese hombre es malo, en una noche que contó igualmente con las actuaciones de Silvana Estrada, la chilena Mon Laferte, Jorge Drexler y la banda venezolana Rawayana.

Uno de los momentos de mayor intensidad musical llegó de la mano de Daddy Yankee, reconocido como Persona del Año de esta edición. El artista puertorriqueño mostró su sorpresa al recibir la distinción de manos de la cantante estadounidense Janet Jackson, con quien colaboró en el año 2018 en el tema Made for Now. Posteriormente, llevó el reguetón al escenario apareciendo inicialmente con una capa con la bandera de Puerto Rico para interpretar Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 —distinguida esa misma noche como mejor canción urbana—, además de clásicos de su repertorio como Gasolina, Lo que pasó, pasó y Dura, contando en esta última con la compañía de la española Bad Gyal.

La gala dejó asimismo espacio para discursos de calado cultural y despedidas significativas. La cantante brasileña Anitta, tras ganar el premio a mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa por Equilibrium, reivindicó en su intervención la herencia afrobrasileña: «Por muchos años, la cultura negra fue borrada en Brasil y su religión no podía ser hablada en público», afirmó, subrayando que su disco busca mantener viva su cultura. Por otro lado, el cantante y congresista electo de Estados Unidos Bobby Pulido aprovechó su victoria en la categoría de mejor álbum de música tejana para anunciar su retirada de los escenarios: «Yo me retiro de la música y me voy lleno de gratitud… Tengo mucho orgullo de ser de Texas y ser texano y de representar a esta música». Finalmente, la industria rindió un emotivo homenaje póstumo al legendario salsero de origen puertorriqueño Willie Colón, fallecido el pasado mes de febrero a los 75 años, mediante las actuaciones conjuntas de Luis Enrique, Niña Pastori, Grupo Niche y Ángel ‘Cucco’ Peña.