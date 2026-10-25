El conjunto caballa se adelantó con un gol de Bodiger antes del receso tras dominar la primera parte, pero pagó cara su falta de efectividad y la reacción local en el segundo tiempo.

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La AD Ceuta firmó una dolorosa derrota en el JP Financial Estadio tras caer por 3-1 ante el Cádiz CF en un encuentro donde mostró sus dos caras de la temporada. Los hombres de José Juan Romero dominaron el choque con claridad durante el primer periodo, pero la falta de contundencia en los metros finales y un bajón tras el paso por vestuarios permitieron la remontada del cuadro gaditano.

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Dominio sin premio holgado para el cuadro caballa

Desde el pitido inicial, el Ceuta asumió el protagonismo absoluto del balón sobre el césped. Con la medular imponiendo su ritmo y adueñándose de la posesión —alcanzando cerca del 72% en el primer acto—, el cuadro visitante generó claras llegadas para haberse puesto por delante mucho antes. Sin embargo, los remates de Dilan Zárate y Kuki Zalazar carecieron de la puntería necesaria, volviendo a evidenciar el gran hándicap ofensivo que arrastra el equipo este curso.

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No fue hasta el borde del descanso cuando llegó el premio a la insistencia caballa. En el minuto 43, un pase filtrado por Marino Illescas terminó impactando en la mano de Kovacevic dentro del área. Tras la revisión del VAR, Yann Bodiger asumió la responsabilidad desde el punto de penalti y engañó a Ezkieta para poner el 0-1 con el que se llegó al descanso.

Desconexión tras el receso y remontada local

La decoración del encuentro cambió drásticamente en la segunda mitad. La AD Ceuta no logró contener el paso al frente del Cádiz y fue quedando acorralada en su propio terreno de juego. En el minuto 58, la zaga ceutí no pudo desbaratar un centro al segundo palo que Ibon aprovechó para devolver las tablas al marcador.

El equipo de José Juan Romero se vio superado por el ímpetu local y en el 72′ encajó el segundo golpe, cuando Capa cometió penalti sobre Urko Izeta y Antoñito Cordero transformó la pena máxima para culminar la remontada local. A pesar de las permutas en el tramo final con la entrada de hombres frescos como Camacho, Escobar y Koné, el Ceuta no encontró vías para inquietar el marco gaditano y, ya en el tiempo de descuento, encajó el definitivo 3-1 al contragolpe obra de Borja Vázquez.

Ficha técnica