El programa de entretenimiento El Hormiguero, conducido por Pablo Motos en Antena 3, ha modificado su calendario de emisiones para la próxima semana, reduciendo excepcionalmente su presencia en pantalla de cuatro a tres jornadas. Este ajuste en la programación de Atresmedia supone la suspensión de la entrevista al creador de contenido y podcaster Jordi Wild, cuya visita estaba anunciada inicialmente para el jueves 19 de noviembre.

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Según ha detallado la cadena principal del grupo en sus piezas promocionales, la franja del access prime time y el prime time de dicha jornada quedará reservada de forma íntegra para la cobertura especial de la actualidad electoral. De este modo, el espacio habitual de las hormigas cede su hueco televisivo a la retransmisión en directo del debate cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

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Reajuste de invitados en la parrilla de Atresmedia

Con la eliminación de la emisión del jueves, la agenda semanal del formato de entretenimiento queda estructurada en tres entregas protagonizadas por figuras del ámbito cultural y artístico. La semana televisiva arrancará el lunes con la visita de la actriz Carmen Machi, continuará el martes con la presencia del dúo musical Estopa y cerrará sus emisiones semanales el miércoles con la intervención del escritor Arturo Pérez-Reverte.

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Por el momento, ni la dirección del programa ni los canales de comunicación de Atresmedia han fijado una nueva fecha en el calendario para reubicar la participación de Jordi Wild, que queda aplazada sin confirmación oficial.

Cobertura simultánea del duelo electoral en las principales cadenas

El debate decisivo de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, que ha motivado el levantamiento de la parrilla habitual en Antena 3, dará comienzo a las 22:00 horas bajo la organización técnica de la Academia de Televisión.

La señal institucional producida para el encuentro entre los candidatos del PSOE y del Partido Popular será emitida de manera simultánea en abierto por las principales cadenas generalistas del país, confirmándose su difusión a través de La 1 de Televisión Española, Antena 3, laSexta y La Séptima.