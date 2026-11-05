El II Congreso Nacional de Marinas de España ha comenzado hoy, miércoles 4 de noviembre, en el Hotel Cristina by Tigotan, en Las Palmas de Gran Canaria, con todas las plazas cubiertas y más de 250 participantes. El encuentro reúne a representantes de 64 puertos deportivos, marinas y clubes náuticos de todo el país, así como a profesionales y representantes de 90 administraciones públicas, empresas y organizaciones vinculadas al sector.

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El Congreso, organizado por Marinas de España, la Federación Española de Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos, cuenta con la colaboración de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias y de Puertos Canarios. Esta segunda edición se celebra bajo la Presidencia de Honor de S.M. el Rey y bajo el lema “Infraestructuras estratégicas para el desarrollo del litoral”. La Federación representa actualmente a 151 marinas y puertos deportivos a través de nueve asociaciones territoriales.

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El presidente de Marinas de España, Tomás Azcárate, ha destacado que alcanzar el aforo completo “demuestra las ganas que tiene el sector de encontrarse y de trabajar en común”. Asimismo, ha señalado que el objetivo es que estas jornadas permitan transformar el trabajo de los puertos en propuestas compartidas y reforzar el diálogo con las administraciones.

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La programación ha comenzado hoy con una jornada técnica concebida como espacio de trabajo e intercambio de experiencias entre los puertos y los colaboradores de Marinas de España. La apertura ha tenido lugar a las 09:00 horas en la Sala Gran Canaria del Hotel Cristina by Tigotan y, posteriormente, los participantes se han distribuido en cinco comisiones simultáneas: Operaciones y Mantenimiento; Administración y Comercial; Sostenibilidad e Innovación; Jurídico y Fiscal, y Estrategia y Sector.

La jornada incluye también reuniones B2B entre profesionales y empresas participantes, así como una sesión plenaria en la que se pondrán en común las principales conclusiones de las cinco comisiones.