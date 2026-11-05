Las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos han resultado en una victoria significativa para el Partido Demócrata, que ha logrado arrebatar el control de la Cámara de Representantes y el Senado al Partido Republicano. Este cambio deja al presidente Donald Trump sin la mayoría legislativa necesaria para avanzar su agenda política durante el resto de su mandato.

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El descontento ciudadano, motivado por el incremento del coste de la vida, la inflación y decisiones controvertidas en política exterior y migratoria, ha sido un factor determinante en este resultado electoral. La subida del precio de la gasolina a 4,3 dólares el galón y la guerra con Irán han sido especialmente impopulares entre los votantes.

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Impacto en la gobernabilidad de Trump

La pérdida de la mayoría en ambas cámaras del Congreso representa un desafío significativo para Trump, quien ahora enfrentará restricciones severas en su capacidad para implementar políticas. Aunque la Casa Blanca puede seguir gobernando mediante decretos, la aprobación de iniciativas clave y el presupuesto requerirán consenso con los demócratas.

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Analistas advierten que la gobernabilidad del país se complicará si no se alcanzan pactos bipartidistas. Además, Trump podría enfrentar la fiscalización de sus políticas mediante comisiones de investigación parlamentarias y un posible bloqueo en materia presupuestaria.

Reacciones y perspectivas futuras

El cambio en el control del Congreso no es un fenómeno insólito en la política estadounidense, conocido como ‘midterm penalty’. Presidentes anteriores como Obama, Clinton, Bush y Reagan también gobernaron con las cámaras en contra. Sin embargo, la situación de Trump es diferente, ya que no podrá optar a la reelección en 2028 al estar en su último periodo de gobierno.

Algunos expertos sugieren que los demócratas podrían iniciar un nuevo juicio político aprovechando su mayoría, aunque otros consideran que esto podría ser contraproducente, ya que podría victimizar a Trump y aumentar la polarización política.

El resultado electoral tampoco ha sido una sorpresa, ya que las encuestas apuntaban a una victoria demócrata. Incluso dentro del Partido Republicano se temía un castigo en las urnas debido a que Trump no ha cumplido varias de sus promesas electorales, como contener la inflación.