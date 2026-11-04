Sindicatos y movimientos sociales de siete países europeos han convocado movilizaciones coordinadas para los días 20, 21 y 22 de noviembre contra el coste de la vida.

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Este encuentro, impulsado por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas del Estado español, ha reunido a organizaciones de Francia, el Reino Unido, Bélgica, Grecia, el Estado español, Portugal e Italia, quienes han acordado una declaración conjunta.

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Participaron en el encuentro la coordinación de los Gilets Jaunes y la Union Syndicale Lycéenne, que ha estado activa en las recientes protestas estudiantiles en Francia.

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En la declaración acordada, las organizaciones denuncian la subida desbocada del coste de la vida, la inaccesibilidad de la vivienda y el incremento de precios en alimentos básicos y transporte, además de alertar sobre el regreso de la austeridad.

Las movilizaciones se centrarán en un programa común que incluye la garantía del derecho a la vivienda, controles de precios, subida de salarios y pensiones, y el fin del rearme.