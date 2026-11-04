La Policía Nacional de Filipinas (PNP) ha confirmado la existencia de material de abuso sexual infantil en varios dispositivos encontrados en la casa de Thomas Markle Sr., padre de Meghan Markle, ubicada en Cebú, en el centro del país. Estos dispositivos fueron entregados a las autoridades a finales de octubre por su hijo, Thomas Markle Jr.

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El general Wilson Asueta, de la Dirección de Investigación y Gestión de Detectives de la PNP, informó en rueda de prensa que los resultados preliminares del análisis forense identificaron archivos multimedia con material de abuso y explotación sexual infantil. Aunque el análisis forense sigue en curso, Asueta adelantó que los contenidos serán sometidos a análisis posteriores.

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Detalles del material encontrado

Las grabaciones, según el informe preliminar, muestran a menores de ambos sexos y de origen asiático junto a adultos en conductas sexuales explícitas. Asueta destacó que, hasta el momento, no se ha identificado a ningún filipino ni cebuano en los videos. Entre los objetos analizados se encuentran al menos nueve teléfonos móviles, tres tarjetas SD, cinco discos duros y una cámara.

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El general Asueta no pudo confirmar si Thomas Markle Sr. aparece en los videos ni si los dispositivos están a su nombre. Sin embargo, afirmó que si se reúnen pruebas suficientes, la Policía presentará cargos por delitos de abuso y explotación sexual infantil en línea. El FBI y las autoridades estadounidenses están colaborando en la investigación y realizando sus propias pesquisas.

Acusaciones previas y reacciones

Thomas Markle Jr. declaró al diario británico The Sun que había encontrado «cientos, si no miles» de imágenes de abuso infantil en cuatro cajas que su padre, de 82 años, dejó en su vivienda de Cebú, donde residía hasta mayo pasado. Según su testimonio, algunas imágenes mostraban a niñas «no mayores de 10 u 11 años» y se reconocía la casa que su padre ocupó en Rosarito, Baja California, México, aunque la Policía filipina no ha confirmado esta información.

El mismo día de las declaraciones de su hermano, Meghan Markle, duquesa de Sussex, aseguró en una carta al medio británico que estaba al tanto de las acusaciones contra su padre desde 2018, tras ser informada por la Policía británica. Debido a esto, decidió cortar la relación con él y le impidió todo contacto con sus hijos.