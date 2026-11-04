El Partido Demócrata logra un holgado triunfo en las elecciones de medio mandato al sumar 51 escaños en la Cámara Alta y superar los 218 en la Cámara de Representantes, inmovilizando la capacidad del presidente para aprobar normas en el tramo final de su mandato

El escenario político de Estados Unidos ha registrado un cambio de rumbo definitivo tras la celebración de las elecciones de medio mandato (midterms). El Partido Demócrata ha obtenido una victoria incontestable que le otorga el control de la Cámara de Representantes y del Senado, despojando de facto a Donald Trump de su capacidad para impulsar reformas legislativas durante los dos años que le restan de mandato. La erosión del trumpismo, impulsada por dos años de conflicto en Oriente Medio y el incremento del coste de la vida y del precio de los combustibles, ha decantado la balanza hacia la oposición con unos resultados que superan las proyecciones de los sondeos de las últimas semanas, los cuales situaban la aprobación de la gestión del presidente en un 38%.

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La victoria demócrata en las ‘midterms’ se ha consolidado al superar la barrera de los 218 escaños necesarios para amasar la mayoría en la Cámara Baja y al alcanzar los 51 escaños en el Senado, donde habrían cosechado el 53% de los votos. Para dar la vuelta a la Cámara Alta, la formación opositora necesitaba conservar sus senadores en estados tradicionalmente demócratas —como New Hampshire, Virginia, Massachusetts, New Jersey, Rhode Island, New Mexico, Colorado e Illinois— y arrebatar cuatro asientos a los republicanos. Finalmente, consiguieron imponerse en bastiones conservadores como Kansas, Texas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Maine, Iowa y Ohio.

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Derrotas históricas en los bastiones republicanos y reacciones de los líderes

El recuento nocturno dejó notables reveses para las filas republicanas. En Georgia, el demócrata Jon Ossoff revalidó su escaño al imponerse al republicano Mike Collins. En Carolina del Norte, Roy Cooper venció a Michael Whatley, logrando el primer escaño demócrata en el Senado por este estado desde 2008. Por su parte, Annie Andrews obtuvo en Carolina del Sur el asiento vacante tras el fallecimiento de Lindsey Graham, superando a su hermana Darlene Graham. En el centro del país, los expastores cristianos Adam Hamilton y James Talarico lograron imponerse en Kansas y Texas, respectivamente. La derrota republicana en Texas es histórica, dado que la última elección de un senador demócrata en dicho territorio se produjo hace 38 años, mientras que en Kansas el precedente se remontaba a 1939.

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Asimismo, en el estado tejano Gina Hinojosa logró la gobernación frente al republicano Greg Abbott. La pérdida de escaños se extendió a Ohio, donde Sherrod Brown se hizo con la plaza que ocupaba el actual vicepresidente JD Vance antes de dejar su puesto en 2025, y a Maine, donde la demócrata superó a Susan Collins tras 30 años en el cargo. La única victoria destacada para el bando republicano se registró en Florida, donde Ashley Moody venció por la mínima en el puesto que ocupaba Marco Rubio y Byron Donalds se convirtió en el primer gobernador de raza negra del territorio.

Tras conocerse los primeros datos, Donald Trump achacó las pérdidas a que su nombre no figuraba en la papeleta y criticó a la cadena Fox News por dar espacio a la oposición, aunque posteriormente admitió el resultado y valoró que los demócratas habían realizado un «buen trabajo». Por parte de la oposición, Chuck Schumer aseguró desde el Senado que cumplirán su palabra «con o sin el presidente», mientras que el expresidente Barack Obama destacó que la ciudadanía ha enviado un mensaje en favor de una política unitaria. En la Cámara de Representantes, el demócrata Hakeem Jeffries asumirá la presidencia en sustitución del republicano Mike Johnson, quien encuadró el resultado en las tendencias históricas de los gobiernos en ejercicio.

Bloqueo parlamentario, amenaza de veto e investigaciones en el horizonte

El control de ambas cámaras por parte del Partido Demócrata altera la dinámica institucional del último tramo de la legislatura. Frente a la pérdida del poder legislativo, Trump ha amenazado con hacer uso de su capacidad de veto presidencial para frenar las iniciativas de la oposición, un escenario que vaticina una reducida actividad normativa en el ámbito doméstico y aboca al Ejecutivo a centrar su margen de actuación en la política exterior.

Por su parte, la nueva mayoría demócrata planea emplear su posición para recuperar el control legislativo sobre las tarifas arancelarias, incrementar la supervisión sobre la agencia migratoria ICE e iniciar investigaciones sobre presuntas irregularidades y corrupción que afectarían al entorno del presidente, a su familia y a colaboradores como Elon Musk, que estableció el récord de donaciones en una campaña con casi 500 millones de dólares. Asimismo, la mayoría en la Cámara de Representantes permitiría iniciar un proceso de impeachment por mayoría simple, si bien su prosperidad requeriría el voto de dos tercios en el Senado.

La jornada electoral transcurrió bajo un dispositivo de supervisión que contó con 1.000 observadores, registradores y representantes civiles. La votación se desarrolló sin graves contratiempos, con la salvedad de traslados puntuales de centros de votación en Florida por precipitaciones e incidencias técnicas menores registradas en los condados de Broward (Florida), Fulton (Georgia) y Westchester (Nueva York).