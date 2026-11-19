La Consejería de Comercio, Turismo, Empleo y Deporte inaugura este viernes, 20 de noviembre, el recorrido panorámico que conecta los miradores de San Antonio e Isabel II con dos salidas diarias y gestión de Amgevicesa.

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Ceuta pone en marcha este viernes, 20 de noviembre, el servicio regular de CeutaTour, su nuevo autobús turístico 100 % eléctrico, tras la información difundida por El Faro de Ceuta. La iniciativa, impulsada por la Consejería de Comercio, Turismo, Empleo y Deporte y gestionada por Amgevicesa, busca ofrecer una nueva forma de recorrer y descubrir la ciudad tanto a los visitantes y cruceristas como a los propios ceutíes.

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Recorrido y características del vehículo

El itinerario enlaza en un mismo trayecto dos enclaves panorámicos clave de la ciudad: el mirador de San Antonio, en el Monte Hacho, y el mirador de Isabel II, en García Aldave. Desde ambos puntos, los pasajeros podrán contemplar vistas abiertas de la ciudad, su litoral y el Estrecho.

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El autobús cuenta con 76 plazas y una estructura de dos plantas con la superior descubierta, además de ofrecer audioguía disponible en 16 idiomas para dar a conocer la historia y el patrimonio local durante el viaje. La adquisición del vehículo supuso una inversión de 717.150 euros, financiada por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Horarios y tarifas

El servicio contará con dos salidas diarias desde la rotonda del Poblado Marinero (en la parada habitual de autobuses discrecionales), arrancando la primera expedición de este viernes a las 11:30 horas:

Concepto Detalle Primera salida diaria (todo el año) 11:30 horas Segunda salida (1 de octubre al 30 de abril) 16:30 horas Segunda salida (1 de mayo al 30 de septiembre) 19:30 horas Tarifa residentes 4 euros Tarifa turistas / general 8 euros Menores de 2 años Gratuito (acompañados de un adulto y con plaza propia)

Además, se contemplan descuentos para mayores, personas con discapacidad y menores. Los billetes pueden adquirirse a través de la web oficial (www.ceutatour.com), y se habilitan puntos de asistencia para la compra en Gran Vía (avenida Alcalde López Sánchez-Prado) y en la Estación Marítima.