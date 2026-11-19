El candidato del PP al Congreso por Ceuta denuncia 17 meses de inflación por encima de la media europea, propone rebajas fiscales a alimentos y jóvenes, y cuestiona las cifras ofrecidas por el Gobierno sobre la ciudad.

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El candidato al Congreso por el Partido Popular de Ceuta, Rafael Martínez Peñalver, ha arremetido este jueves contra la gestión económica y territorial del Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE, asegurando que el Ejecutivo central «se ha cargado la clase media» y que su política hacia la ciudad autónoma encadena «mentiras y humillaciones».

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Inflación y pérdida de poder adquisitivo

Martínez Peñalver ha centrado buena parte de su intervención en el coste de la vida, sosteniendo que la inflación acumula 17 meses por encima de la media europea y que el encarecimiento de los alimentos —que, según ha señalado, han subido un 40 % desde que Sánchez está en el Gobierno— junto con la electricidad y otros bienes básicos ha mermado la capacidad de compra de las familias.

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«No solo importa el dinero que tienes, sino lo que puedes hacer con él. Y hoy en día las familias se dan cuenta que teniendo el mismo dinero o incluso más, pueden comprar menos cosas».

Para ilustrar este impacto, el dirigente popular ha puesto el ejemplo de un hogar con 2.000 euros de ingresos mensuales y 1.500 euros de gastos habituales: a su juicio, una ayuda puntual de 100 euros no compensa si los gastos mensuales escalan hasta los 1.800 euros, lo que a su entender supone una pérdida neta de poder adquisitivo.

Propuestas fiscales y debate electoral

Frente a lo que considera una política de ayudas que no resuelve el encarecimiento general, el PP plantea rebajar la presión fiscal para dejar más recursos en manos de los ciudadanos:

0 % de impuestos en alimentos y productos básicos.

en alimentos y productos básicos. 0 % en el IRPF durante el primer año para los jóvenes.

De cara al debate electoral previsto entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, Martínez Peñalver ha confiado en que el líder popular exponga su proyecto de «regeneración nacional» y ha pedido un intercambio de propuestas «deportivo», asegurando que el PP representa la alternativa para devolver a España y a Ceuta a la normalidad.

Críticas sobre Ceuta y la expulsión de Melchor León

En clave local y política, el candidato del PP ha cuestionado las declaraciones del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, sobre la ausencia de personas durmiendo en la calle en Ceuta —asegurando haberse topado esa misma mañana, sobre las 7:30 horas, con al menos cinco personas en esa situación— y ha ironizado sobre las discrepancias entre las cifras mencionadas por Pedro Sánchez en entrevista televisiva y las apuntadas por el mando único.

Por último, Martínez Peñalver ha reiterado su felicitación a Melchor León tras su expulsión del PSOE, afirmando que apartarse de las siglas socialistas supone defender los intereses de España y de Ceuta por encima de los intereses partidistas.