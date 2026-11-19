La colaboradora e ‘influencer’ ha intervenido en el programa televisivo tras conocerse el fin de su relación con el torero.

Tamara Gorro ha protagonizado su primera aparición televisiva tras hacerse pública su ruptura con Cayetano Rivera. La colaboradora ha retomado su presencia ante las cámaras en el plató de Y ahora Sonsoles, espacio en el que participa habitualmente y donde ha abordado ante sus compañeros cómo afronta este momento personal. Sin ofrecer detalles adicionales sobre lo sucedido, la creadora de contenido ha reiterado que mantendrá la discreción que asegura haber seguido siempre y ha optado por no revelar las razones que han llevado a ambos a emprender caminos separados.

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En su intervención en el programa, Gorro ha dejado clara su negativa a desgranar los pormenores de la ruptura o la fecha exacta en la que la relación llegó a su fin. Según ha manifestado ante los micrófonos, su actitud no varía en función de su situación sentimental: «Yo no voy a hablar ni de qué ha pasado, ni de cómo, ni de nada. Es que yo no voy a hablar nada, voy a seguir en la misma línea. No he hablado estando con alguien, no voy a hablar sin estar. […] Yo no voy a contar nada. No voy a mentir, pero no voy a decir nada. Porque nunca he hablado nada de mi vida en ese sentido».

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Aclaración sobre su deseo de maternidad y momento personal

Durante su paso por Y ahora Sonsoles, Tamara Gorro ha salido al paso de las interpretaciones surgidas tras la publicación de un vídeo en sus redes sociales en el que comentaba su anhelo de volver a ser madre. La colaboradora ha precisado que, en el instante en que difundió dichas imágenes, su relación sentimental con Cayetano Rivera ya había concluido, descartando así que el mensaje guardara relación con un proyecto de maternidad junto al diestro.

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«Yo ahí ya no estaba con él. Compartí con mi familia virtual el deseo de volver a ser madre, que lo tengo desde hace años. Y ese día lo pongo, punto. Y los medios son los que avivan todo», ha puntualizado la de Móstoles. En cuanto a su estado anímico actual, ha señalado que se encuentra bien en la medida en que cuenta con salud y atraviesa una etapa de crecimiento personal, aunque ha admitido que arrastra un año «extremadamente malo» en el que sus hijos tampoco están bien. Ante esa situación, ha explicado que prioriza su propio bienestar para poder ayudar a sus hijos, centrándose en su trabajo, en su familia y en sí misma antes que en lo demás.

El afecto hacia Cayetano Rivera y el comunicado previo del torero

Antes de concluir su intervención, Tamara Gorro ha dedicado unas palabras de cariño hacia Cayetano Rivera, subrayando el afecto que mantiene por él pese al fin de su romance. «Quiero mucho a Cayetano, lo adoro. Espero que esté siempre en mi vida, claro que sí», ha expresado la colaboradora al referirse al vínculo que desea conservar con el torero.

La reaparición televisiva de Gorro se ha producido horas después de que Cayetano Rivera difundiera un comunicado en sus redes sociales, un gesto que ella misma ha calificado como «muy caballeroso». En ese mensaje público, el diestro aludía a la reciente noticia sobre su relación y explicaba que, ante el regreso de Tamara a su programa vespertino y las predecibles preguntas que iba a recibir, no deseaba que tuviera que soportar en solitario la presión mediática sobre un asunto que concierne a ambos.