CEUTA — El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha dado luz verde en su última reunión a una nueva convocatoria de ayudas públicas. Con un importe máximo asignado de 75.402,75 euros, esta partida económica tiene como objetivo principal financiar la modernización y renovación de la flota de autotaxis y eurotaxis durante el ejercicio de 2026.

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Impulso a la accesibilidad y mejora del transporte público

Esta línea de subvenciones busca facilitar que los profesionales del sector del taxi en la ciudad puedan actualizar sus vehículos, incorporando mejoras tecnológicas, elementos que garanticen una mayor eficiencia energética y, de manera muy destacada, la adaptación de unidades a vehículos accesibles (eurotaxis). De este modo, el Ejecutivo local pretende seguir mejorando la calidad del servicio de transporte público que se presta a los ciudadanos y visitantes, asegurando una movilidad más inclusiva y sostenible en las calles de Ceuta.

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Autorización para un nuevo almacenamiento de gas

En la misma sesión del Consejo de Gobierno en la que se ha aprobado esta inyección económica para el sector del taxi, el Ejecutivo local ha dado curso a una segunda actuación de distinta naturaleza dentro de las gestiones administrativas de la ciudad: la autorización formal para la implantación de una nueva actividad destinada al almacenamiento de gas, reforzando así la tramitación de proyectos de índole comercial y energético en el territorio ceutí.

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