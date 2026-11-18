CEUTA — El Partido Socialista ha tomado una drástica medida en el ámbito orgánico tras la profunda crisis interna vivida en la ciudad autónoma. La dirección federal del PSOE (Ferraz) ha decidido la expulsión provisional del portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Ceuta, Sebastián Guerrero, y del diputado y vicepresidente de la institución, Melchor León.

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La sanción disciplinaria llega como consecuencia directa del sentido de su voto en el trámite inicial del proyecto de Presupuestos de Ceuta, donde ambos respaldaron las cuentas presentadas por el Gobierno local (PP), desmarcándose de la línea oficial fijada por la formación y por la gestora que dirige el partido a nivel local.

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Un nuevo varapalo para la representación socialista

Con esta decisión, la crisis en el seno del socialismo ceutí alcanza cotas críticas. El grupo parlamentario en la Asamblea sufre un nuevo desplome histórico: de los seis diputados obtenidos en las elecciones de 2023, el partido se queda ahora con únicamente dos representantes en activo en la Cámara: Hanan Ahmed y el propio Melchor León (a expensas de cómo evolucione administrativamente su expediente).

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Esta medida disciplinaria sigue el precedente marcado anteriormente con otro ex diputado del grupo, Navil Rahal, evidenciando la política de tolerancia cero de la dirección nacional ante cualquier ruptura de la disciplina de voto en asuntos clave como las cuentas públicas de la ciudad.

Fractura interna y tensión con la Gestora

La expulsión de los diputados no hace más que visibilizar la profunda brecha abierta entre los representantes institucionales del partido y la gestora encabezada por Sandra López Cantero. Las discrepancias venían acumulándose desde semanas atrás, alimentadas por roces orgánicos, diferencias en la estrategia política frente al Ejecutivo local y tensiones derivadas de la gestión de recursos del grupo parlamentario.

Mientras desde la dirección federal y la gestora se argumentaba que el voto a favor de los presupuestos contradecía frontalmente el posicionamiento oficial y suponía convalidar unas cuentas que el partido rechazaba, los diputados sancionados defendieron en su momento la necesidad de desbloquear o apoyar medidas que consideraban prioritarias para el devenir de la ciudad. Con este movimiento, el PSOE de Ceuta afronta un escenario de extrema debilidad institucional y reorganización forzosa en la Asamblea autonómica.