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Juan Vivas, presidente de Ceuta, ha celebrado la festividad de Diwali acompañado por su equipo de gobierno y miembros de la comunidad hindú de la ciudad.

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Esta celebración, conocida como la fiesta de la luz, fue una ocasión propicia para fortalecer los lazos culturales y promover la convivencia en esta sociedad diversa.

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El evento refleja el compromiso del Gobierno de Ceuta con la diversidad y la integración de todas las comunidades que forman parte de la vida local.