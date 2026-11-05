La organización humanitaria ha hecho público un nuevo informe en el que documenta decenas de casos de abusos, palizas y tratos degradantes perpetrados presuntamente por efectivos militares contra personas migrantes en la ciudad autónoma, advirtiendo de que estas prácticas continúan a pesar de las investigaciones anunciadas por el Ministerio de Defensa.

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Denuncias de violencia nocturna y hostigamiento

Según los datos recabados por la delegación de Amnistía Internacional sobre el terreno, las agresiones se concentran de manera generalizada durante las horas nocturnas en aquellos puntos y solares donde pernoctan los inmigrantes. Los testimonios recogidos por la entidad detallan que los afectados son despertados mediante el uso de la fuerza, recibiendo golpes, patadas y porrazos, además de ser sometidos a insultos y amenazas para forzar su salida de distintas zonas de la ciudad.

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La organización señala que estas actuaciones vulneran de forma grave los derechos fundamentales de las personas migrantes y solicitantes de asilo, acumulando ya un registro amplio de alegaciones que afectan directamente a la actuación de los efectivos desplegados en las labores de control y seguridad en el perímetro fronterizo y sus inmediaciones.

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Reclamación de investigaciones exhaustivas

Ante la gravedad de los testimonios y las evidencias médicas recogidas, Amnistía Internacional ha vuelto a exigir a las instituciones un posicionamiento firme y la apertura de investigaciones judiciales que sean rápidas, independientes y exhaustivas para depurar responsabilidades. Asimismo, la organización reclama un control estricto sobre el terreno para evitar que se repitan situaciones de violencia y garantizar la protección de los derechos humanos en la gestión de la crisis migratoria que atraviesa Ceuta.