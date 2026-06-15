Atlanta | Saltó la sorpresa en el estreno de la selección española en la Copa del Mundo. Luis de la Fuente ha hecho oficial su primer once inicial para el partido de debut frente a Cabo Verde, introduciendo una variante táctica totalmente inesperada en la parcela ofensiva que ha descolocado las previsiones de las últimas horas.

La gran novedad en el esquema del técnico riojano es la titularidad de Gavi. El centrocampista del FC Barcelona arrancará el encuentro volcado en el costado izquierdo del ataque, ganándole la partida a Álex Baena —quien se perfilaba como el principal favorito para ocupar esa demarcación— y dejando también en el banquillo a Dani Olmo. Con este movimiento, De la Fuente premia la intensidad y el despliegue del jugador andaluz en su regreso definitivo al bloque nacional en una gran cita.

Un bloque reconocible y un ataque en racha

Más allá del golpe de timón con la inclusión de Gavi, el seleccionador nacional ha mantenido la estructura base que se venía ensayando para este arranque del torneo. Con las estrellas Lamine Yamal y Nico Williams esperando su oportunidad desde el banquillo tras haber completado su recuperación física a menor ritmo, la responsabilidad en las bandas recaerá sobre el propio Gavi y un motivado Ferran Torres por el carril derecho.

La posición del ‘9’ de referencia será para Mikel Oyarzabal, que asume la punta del ataque de La Roja avalado por una extraordinaria racha goleadora en los compromisos previos del combinado nacional.

Cubarsí y Llorente, novedades en la zaga

En la línea defensiva se confirman las apuestas obligadas y los relevos generacionales. Ante la baja de Dani Carvajal, el atlético Marcos Llorente ocupará el lateral derecho, mientras que el joven Pau Cubarsí formará la pareja de centrales junto al experimentado Aymeric Laporte. La portería queda blindada una vez más por el indiscutible Unai Simón.

La alineación oficial de España para medir fuerzas ante el conjunto africano está compuesta por: