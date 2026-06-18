Madrid | La secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró, ha reafirmado este jueves la absoluta confianza del partido en la inocencia del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El pronunciamiento llega apenas un día después de que el exjefe del Ejecutivo prestara declaración en la Audiencia Nacional en calidad de imputado por el denominado ‘caso Plus Ultra’.

En una entrevista concedida a Catalunya Ràdio, Torró ha insistido en que la formación socialista mantiene intacto su respaldo a Zapatero, mostrando el convencimiento de que el expresidente podrá demostrar su inocencia tras ofrecer las explicaciones oportunas tanto a los magistrados encargados del caso como al conjunto de la ciudadanía.

«Disposición universal» ante la Justicia

Como principal argumento de defensa, la dirigente socialista ha destacado la total colaboración de Rodríguez Zapatero con el órgano judicial durante su comparecencia del miércoles.

«Ha dado disposición universal a los magistrados para que busquen en cualquier país y eso demuestra que no esconde nada», ha aseverado Torró.

Respeto a los tiempos judiciales

Asimismo, la secretaria de organización ha aprovechado su intervención para reivindicar los valores de transparencia que, según defiende, rigen en el PSOE. En este sentido, ha hecho un llamamiento público a la calma y a respetar escrupulosamente el trabajo y los tiempos de la Justicia mientras avance la investigación en la Audiencia Nacional.