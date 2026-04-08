La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este miércoles 8 de abril una jornada marcada por la lluvia en Ceuta. El cielo se mantendrá cubierto durante todo el día con precipitaciones constantes, mientras que las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11°C y una máxima de 18°C.
El viento soplará del este con una intensidad moderada de 10 km/h, lo que contribuirá a mantener un ambiente fresco pero no especialmente desapacible. La humedad relativa será muy elevada, alcanzando valores de hasta el 95%, típicos de las jornadas lluviosas de primavera en la ciudad autónoma.
Previsión para los próximos días
La situación meteorológica experimentará una ligera mejoría a partir del jueves 9 de abril, cuando la AEMET prevé intervalos nubosos con lluvia escasa y temperaturas ligeramente más cálidas, con máximas de 19°C y mínimas de 11°C. El viento del este se intensificará hasta los 15 km/h.
El viernes 10 de abril continuará la tendencia de mejora, con temperaturas que subirán hasta los 21°C de máxima y 13°C de mínima. Persistirán los intervalos nubosos con lluvia escasa, aunque el viento cambiará de dirección hacia el noroeste y se suavizará hasta los 10 km/h. El sábado 11 de abril se espera una jornada más estable con máximas de 19°C y mínimas de 14°C.
Resumen del día en Ceuta
- Temperatura máxima: 18°C
- Temperatura mínima: 11°C
- Estado del cielo: Cubierto con lluvia
- Viento: Del este a 10 km/h
- Probabilidad de precipitación: 100%
- Humedad relativa: Entre 60% y 95%
- Índice UV máximo: 6 (moderado)
- Sensación térmica: Entre 12°C y 19°C
Recomendaciones
Para esta jornada lluviosa se recomienda salir con paraguas o chubasquero, así como calzado adecuado para evitar resbalones en el pavimento mojado. La ropa de abrigo ligero será suficiente debido a las temperaturas suaves, aunque es aconsejable llevar una chaqueta impermeable. A pesar de estar cubierto, el índice UV alcanzará valores moderados, por lo que no está de más aplicar protección solar si se realizan actividades prolongadas al aire libre.