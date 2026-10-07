El Elche – Celta de Vigo se juega el domingo 11 de octubre a las 14:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

Partido: Elche – Celta de Vigo

Elche – Celta de Vigo Competición: LaLiga, jornada 8

LaLiga, jornada 8 Fecha: domingo 11 de octubre

domingo 11 de octubre Hora: 14:00 (hora peninsular)

14:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Estadio Manuel Martínez Valero (Elche)

Elche y Celta de Vigo se enfrentan en la jornada 8 de LaLiga en el Estadio Manuel Martínez Valero. El equipo local, situado en la 18ª posición, acumula 5 puntos tras 7 partidos, con un balance de 11 goles a favor y 17 en contra. En sus últimos 5 encuentros, el Elche ha logrado 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas. Por su parte, el Celta de Vigo ocupa el 14º lugar con 7 puntos, habiendo anotado 8 goles y recibido 6 en el mismo número de partidos. En sus últimas 5 jornadas, el Celta ha conseguido 1 victoria, 3 empates y 1 derrota.

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Así llegan los equipos

Elche: 18º con 5 puntos en 7 partidos (11 goles a favor y 17 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas (resultados: V-D-E-D-D)

Celta de Vigo: 14º con 7 puntos en 7 partidos (8 goles a favor y 6 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 3 empates y 1 derrota (resultados: V-E-E-E-D)

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