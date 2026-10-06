El Eldense – Córdoba se juega el sábado 10 de octubre a las 18:30 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en LaLiga TV Hypermotion. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Partido: Eldense – Córdoba

Eldense – Córdoba Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 9

LaLiga Hypermotion, jornada 9 Fecha: sábado 10 de octubre

sábado 10 de octubre Hora: 18:30 (hora peninsular)

18:30 (hora peninsular) Canal de TV: LaLiga TV Hypermotion

LaLiga TV Hypermotion Estadio: Estadio Nuevo Pepico Amat (Elda)

El Eldense recibe al Córdoba en el Estadio Nuevo Pepico Amat en la jornada 9 de LaLiga Hypermotion. El equipo local ocupa la 17ª posición con 8 puntos tras 8 partidos, habiendo anotado 8 goles y recibido 10. En sus últimos 5 encuentros, el Eldense ha logrado 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas. Por su parte, el Córdoba se sitúa en la 15ª posición con 9 puntos, con un balance de 13 goles a favor y 18 en contra en los mismos 8 partidos. En sus últimas 5 jornadas, el Córdoba ha conseguido 2 victorias y ha sufrido 3 derrotas.

Así llegan los equipos

Eldense: 17º con 8 puntos en 8 partidos (8 goles a favor y 10 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas (resultados: V-D-D-V-E)

Córdoba: 15º con 9 puntos en 8 partidos (13 goles a favor y 18 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas (resultados: V-D-V-D-D)

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