Ceuta, 20 de noviembre de 2026. — El PSOE de Ceuta ha respondido a las declaraciones del presidente de la Ciudad, Juan Vivas, en el programa Espejo Público, donde acusó al partido de abrir expediente a dos parlamentarios socialistas —Melchor León y Sebastián Guerrero— por defender los intereses de Ceuta. Desde la formación socialista califican las palabras de Vivas de “inaceptables” y sostienen que la medida responde a haber roto la disciplina de voto para respaldar los presupuestos del Gobierno local del Partido Popular.

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La portavoz de la Gestora del PSOE en Ceuta, Sandra López Cantero, aseguró que la expulsión provisional de ambos diputados no tiene relación con la defensa de la ciudad, sino con haber favorecido al PP, y añadió que los presupuestos de 2027 ya contaban con los apoyos necesarios mediante diputados no adscritos.

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Puntos principales de la réplica socialista

Disciplina de voto y garantías estatutarias: López Cantero afirmó que Vivas “confunde disidencia con obediencia a sus intereses” y que no habla de dignidad, sino de conveniencia. Recordó que los dos diputados tienen abierto un expediente con todas las garantías estatutarias para ejercer su defensa.

López Cantero afirmó que Vivas “confunde disidencia con obediencia a sus intereses” y que no habla de dignidad, sino de conveniencia. Recordó que los dos diputados tienen abierto un expediente con todas las garantías estatutarias para ejercer su defensa. Crítica a la exposición mediática: Desde el PSOE instaron al presidente de la Ciudad a centrarse en gestionar desde Ceuta y a cooperar con el Gobierno central, en lugar de priorizar apariciones televisivas y estrategias electorales.

Desde el PSOE instaron al presidente de la Ciudad a centrarse en gestionar desde Ceuta y a cooperar con el Gobierno central, en lugar de priorizar apariciones televisivas y estrategias electorales. Tutela de menores y gestión migratoria: La portavoz socialista respondió también al consejero Alejandro Ramírez por sus críticas al Ejecutivo central respecto a los menores, recordando que la tutela corresponde a la Ciudad desde 1998, que el Estado ha aportado fondos extraordinarios y ofrecido traslados a la Península con gastos cubiertos, y advirtiendo contra devoluciones a Marruecos como las de 2021. Como referencia de coordinación institucional, citaron la actuación del presidente canario, Fernando Clavijo , ante el repunte de llegadas en Canarias en la primera quincena de noviembre.

La portavoz socialista respondió también al consejero por sus críticas al Ejecutivo central respecto a los menores, recordando que la tutela corresponde a la Ciudad desde 1998, que el Estado ha aportado fondos extraordinarios y ofrecido traslados a la Península con gastos cubiertos, y advirtiendo contra devoluciones a Marruecos como las de 2021. Como referencia de coordinación institucional, citaron la actuación del presidente canario, , ante el repunte de llegadas en Canarias en la primera quincena de noviembre. Llamamiento a rebajar el tono: El PSOE pidió al PP que abandone los calificativos de “traidores” hacia los socialistas y que centre su acción en cuestiones cotidianas como la seguridad, el empleo, la vivienda, los barrios, los servicios públicos y el apoyo a las familias.

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