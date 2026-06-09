Laura Moreno abandona el cargo orgánico a las puertas de un congreso extraordinario. Su salida profundiza la sangría de liderazgos en la formación tras las dimisiones previas de la propia vicepresidenta, un cocoordinador y la portavoz del partido.

MADRID – Movimiento Sumar, la formación política fundada por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ahonda en su profunda crisis interna. Según ha adelantado El Mundo, la secretaria de Organización y teórica ‘número dos’ del partido, Laura Moreno, ha presentado su dimisión irrevocable. Esta nueva baja se produce en un momento crítico, coincidiendo con las complejas negociaciones para reconfigurar la coalición con Izquierda Unida, Más Madrid y los Comunes, y a las puertas de un cónclave extraordinario para relevar de forma definitiva a la actual cúpula.

Moreno, que comunicó su decisión a la Ejecutiva el pasado 25 de mayo, ha justificado su salida alegando motivos personales y su intención de reincorporarse a su plaza profesional como profesora de Lengua y Literatura. Su paso por la Secretaría de Organización se ha caracterizado por un perfil estrictamente discreto y centrado en el trabajo de fontanería en los despachos, donde ha intentado coser las complejas relaciones territoriales del espacio. Hasta la celebración del próximo congreso, Fabio Cortese asumirá las funciones de forma interina.

Un goteo incesante de dimisiones en dos años

La marcha de la responsable de Organización no es un hecho aislado, sino el último eslabón de una severa descomposición orgánica que arrastra la formación desde su nacimiento en 2023. El proyecto, concebido inicialmente como el motor hegemónico de la izquierda a la izquierda del PSOE, ha ido menguando en relevancia tras sucesivos fiascos electorales y un evidente desgaste de sus siglas.

Con la salida de Moreno, se amontona una lista de bajas de primer nivel en la ejecutiva nacional de Movimiento Sumar:

Yolanda Díaz: Dimitió como coordinadora general tras el varapalo de las elecciones europeas de 2024, pasando a figurar únicamente como «invitada permanente» de la dirección antes de su previsto abandono de la política activa.

Dimitió como coordinadora general tras el varapalo de las elecciones europeas de 2024, pasando a figurar únicamente como «invitada permanente» de la dirección antes de su previsto abandono de la política activa. Carlos Martín: El diputado abandonó la colideratura del partido en el verano de 2025, dejando vacante la bicefalia que compartía con Lara Hernández.

El diputado abandonó la colideratura del partido en el verano de 2025, dejando vacante la bicefalia que compartía con Lara Hernández. Elizabeth Duval: Referente mediático que renunció previamente a su cargo como portavoz y puntal de la Ejecutiva del partido.

Tercer congreso en tres años: La inestabilidad interna ha forzado a un sector crítico de Sumar a exigir la salida de la actual coordinadora, Lara Hernández, impulsando la convocatoria de un congreso extraordinario antes del final del verano para intentar resetear el espacio político.

Pérdida de hegemonía frente a sus socios de coalición

El debilitamiento de la estructura interna de Movimiento Sumar ha alterado de forma drástica el equilibrio de fuerzas dentro de la coalición parlamentaria en el Congreso. La pérdida de autoridad del núcleo original de Yolanda Díaz ha permitido que formaciones estatales como Izquierda Unida o de arraigo territorial como Más Madrid y Catalunya en Comú ganen un notable peso e influencia ejecutiva en la toma de decisiones.

El sector del partido descontento con el rumbo actual busca aprovechar el inminente congreso extraordinario para cambiar por completo el organigrama y situar a la actual portavoz parlamentaria, Verónica Barbero, al frente de una nueva etapa que intente rescatar a la formación del desgaste político y del complejo debate interno sobre la respuesta del espacio ante los presuntos casos de corrupción que cercan al PSOE en el Gobierno de coalición.