En el capítulo de La Promesa del viernes 20 de noviembre de 2026 en La 1, Máximo encargará a Julio que vigile a Ciro y Lorenzo. En el palacio, Leocadia también tratará de averiguar qué hay detrás de la visita de Trini.

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Qué pasará en La Promesa el viernes 20 de noviembre

Máximo sospechará de los movimientos de Ciro y Lorenzo tras leer una carta. El duque de Buenaventura creerá que ambos podrían estar implicados en asuntos delicados y pedirá a Julio que los siga para descubrir sus planes.

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Por su parte, Ciro intentará convencer a Lorenzo para que renuncie a colaborar con la logia. El joven está preocupado por las consecuencias de su relación con la organización y no quiere seguir participando, pero el capitán de la Mata insistirá en que ya están demasiado implicados para detenerse.

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Alonso buscará una solución al enfrentamiento entre Jacobo y Adriano después de la disputa que protagonizaron ante la familia. Martina mediará y logrará que acepten dejar de pelear, aunque ninguno parece convencido por el acuerdo. Mientras intenta mantener la calma entre ambos, también tendrá que afrontar su compromiso con Jacobo y los problemas relacionados con su embarazo.

La presencia de Trini en el palacio complicará la investigación de Curro. Tras llevar un muestrario de joyas para Leocadia, la dependienta ha comprendido que ella la ha identificado y tiene miedo de lo que pueda ocurrir por haber ido. Su colaboración con Curro podría quedar en peligro.

Leocadia sospechará que la visita de Trini no responde solo a una propuesta comercial. Sus dudas crecerán cuando Ángela le explique que Curro propuso comprarle un collar en la Joyería Llop para mejorar su relación. Como está enemistada con su yerno, Leocadia desconfiará del gesto y le consultará si guarda alguna relación con la joyería.

Además, Alonso tendrá que intervenir ante las acusaciones de Ricardo contra Julio. Entretanto, Candela aguardará a saber cómo le ha ido en la prueba de trabajo, algo que preocupa a Simona.

Dónde y cuándo ver La Promesa

El capítulo 951 de La Promesa se emite el viernes 20 de noviembre a las 18:35 en La 1.

Fuente: avance publicado por Infobae. Horario de emisión: parrilla de La 1 del viernes 20 de noviembre, consultada en FormulaTV.

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