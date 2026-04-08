El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta ha publicado el listado de farmacias de guardia para este miércoles 8 de abril de 2026. Un total de tres establecimientos farmacéuticos permanecerán abiertos para garantizar la atención sanitaria a los ciudadanos ceutíes durante todo el día y la noche.

Este servicio de guardia farmacéutica resulta esencial para cubrir las necesidades de medicamentos urgentes y productos sanitarios básicos cuando las farmacias habituales permanecen cerradas. Los turnos se distribuyen estratégicamente entre el centro de la ciudad y las barriadas del Campo Exterior para facilitar el acceso desde cualquier punto de Ceuta.

Zona Centro

Farmacia Partida – Paseo del Revellín, nº 7 – Teléfono: 956 51 28 11 – Horario: 09:00 a 23:00

Campo Exterior

Farmacia Lobato – Avda. Ejército Español, nº 10 – Teléfono: 956 50 30 54 – Horario: 09:00 a 23:00

Turno noche

Farmacia Puya, C.B. – c/. Teniente Coronel Gautier, nº 10 (San José) – Teléfono: 956 50 04 20 – Horario: 23:00 a 09:00 (del día siguiente)

Para agilizar la atención, especialmente durante el horario nocturno, se recomienda acudir con la receta médica correspondiente y el documento de identidad. En caso de urgencia médica grave, recuerde que también puede contactar con los servicios de emergencia sanitaria.