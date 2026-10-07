Para hoy, jueves, 8 de octubre de 2026, las farmacias de guardia en Ceuta están publicadas por la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
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El servicio de guardias garantiza atención farmacéutica durante el día y la noche, y las farmacias registradas para este día están agrupadas por zonas. En la relación para hoy figuran GABRIEL ARREDONDO PARRA en Centro y PUYA C.B. en Campo Exterior y en el turno de noche, con direcciones y teléfonos incluidos en el listado, según la Consejería de Sanidad.
Farmacias de guardia por zonas:
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Zona Centro
- GABRIEL ARREDONDO PARRA (Centro) – PASEO REVELLÍN Nº 22 – 956 51 67 29
Campo Exterior
- PUYA C.B. (Campo Exterior) – C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL) – 956 50 04 20
Turno noche
- PUYA C.B. (Turno de Noche) – C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL) – 956 50 04 20
Se recomienda llevar la receta médica preparada, especialmente en el turno de noche, para agilizar la atención en la farmacia de guardia.
Fuente: calendario de guardias de la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Consulta también nuestra página de farmacias de guardia en Ceuta.
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