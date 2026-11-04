Los socialistas ceutíes reprochan al presidente de la Ciudad que utilice las instituciones públicas como un «altavoz de partido» y le exigen rigor y lealtad institucional en lugar de confrontación.

Lee tambien: Vivas carga contra Pedro Sánchez y asegura que Ceuta sigue «lejos de la normalidad» tres meses después de la crisis

Choque político tras las declaraciones de Juan Vivas

El Partido Socialista de Ceuta ha respondido con dureza a las últimas valoraciones del presidente de la Ciudad, Juan Vivas, quien acusó directamente al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, de no proteger a Ceuta y de mantener una postura de «sumisión» frente a Marruecos tras la crisis migratoria.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Para el PSOE, las palabras del presidente suponen un punto de inflexión negativo en su trayectoria de aparente moderación, afirmando que Vivas ha «perdido el norte institucional» al supeditarlas a la estrategia política nacional de su partido.

Lee tambien: Vivas ante la Audiencia Nacional: «Los ceutíes viven en una olla a presión que en cualquier momento puede estallar»

Críticas a la instrumentalización de las instituciones

Desde filas socialistas se ha recalcado que el Palacio de la Asamblea y los órganos de representación de la ciudad autónoma pertenecen a la totalidad de la ciudadanía de Ceuta, «vote cada uno lo que vote». Por este motivo, consideran inadmisible que las instituciones locales se empleen para lanzar lo que califican como ataques partidistas en busca de rédito electoral.