En un balance institucional desde el Salón del Trono, el presidente de la Ciudad Autónoma ha responsabilizado directamente al Ejecutivo central de la situación migratoria, denunciando una actitud de «sumisión descarada» hacia Marruecos y un incumplimiento de los compromisos adquiridos.

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Cinco conclusiones sobre la crisis y la gestión estatal

Tres meses después de la entrada masiva e irregular de migrantes registrada los días 30 y 31 de julio, el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha comparecido ante los medios en el Palacio de la Asamblea para ofrecer un balance de la situación. Acompañado por miembros de su equipo de gobierno y representantes institucionales, Vivas ha estructurado su discurso en torno a cinco conclusiones principales:

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La responsabilidad de Marruecos: El presidente ha reiterado que la crisis fue una «invasión» diseñada y ejecutada por el país vecino con un quíntuple objetivo: vulnerar la integridad territorial española, desestabilizar Ceuta, minar la moral de los ciudadanos, golpear la economía local y poner sobre la mesa aspiraciones anexionistas. Críticas a la inacción del Gobierno central: Vivas ha censurado duramente que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no actuara con la firmeza debida, manteniendo una postura de «sumisión descarada» hacia Rabat y desoyendo las advertencias previas de los servicios de inteligencia y de las autoridades locales. Lejos de la normalidad: El mandatario ha defendido que Ceuta continúa sufriendo una profunda inestabilidad. Para ilustrarlo, ha aportado datos como las 11.000 plazas de acogida actuales, el incremento de más del 60% en la criminalidad, el colapso de los servicios de emergencia (112 y Puerto), el repunte de enfermedades y las millonarias pérdidas diarias del tejido empresarial. Incumplimiento de compromisos: Vivas ha señalado directamente el incumplimiento de la palabra dada por Pedro Sánchez durante su visita al Palacio de la Asamblea el pasado 31 de julio, donde prometió todos los recursos del Estado para resolver la crisis. Apoyo de España y Europa: Como nota positiva, el presidente ha agradecido las muestras de solidaridad de la sociedad española, destacando gestos como la cesión del puesto en el Comité de las Regiones de la UE por parte de la FEMP, así como el respaldo institucional europeo y la labor de los medios de comunicación.

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